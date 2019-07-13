日對韓出口管制談判陷僵局 短期內難有共識

（中央社記者廖禹揚台北13日電）日本對南韓加強3項電子關鍵原料出口管制後，12日雙方首次面對面會談，但相對南韓的積極，日本態度冷淡，與韓方協商意願低，日韓想在短期內達成共識困難重重。

日韓雙方12日下午召開處長級工作會議，韓方原希望藉此就出口管制問題進行協商，但日方不僅在會議前一天晚上要求縮減與會人數，也強調這次僅是「說明會」，明顯沒有協商意願。

韓方代表到達會議現場時，日方代表並未起身招呼、握手，現場也只有簡單桌椅、並以2張A4大小紙張印上「出口管制相關事務說明會」的簡陋擺設。

這樣的景況在會議開始前就透過韓媒大篇幅報導，馬上在南韓國內掀起熱議，認為日方刻意冷落韓方代表團。

同時，原訂2小時的會議從下午2時持續至晚間7時50分，南韓官員對外表示，由於有疑義部分太多，討論完後，雙方代表還就可對外公開內容及說法再次進行確認。

日本放送協會（NHK）報導，日本經濟產業省表示，日方先在會議中說明，這次措施並非針對貿易管理問題以外的對抗措施，而是針對韓方管理體制不足部分採取預防措施；日方甚至強調，韓方代表並未在會議中要求日方撤銷加強管制措施。

此外，根據KBS、朝鮮Biz等南韓媒體報導，南韓官員在會後轉述，韓方代表在會中要求日方說明對南韓出口管制規定有疑慮案例，但日方無法提出具體事證，韓方認為日本這次公布的管制措施理由不具體，且在沒有事前協商狀況下就突襲式地在3天內施行，作法不正當。

韓方也在會中強調，無論是出口商或進口商，都對強化管制後一般需要90天審查時間感到憂心，希望可以縮短審查時間。

不僅如此，日本當局以南韓對於常規武器（conventional arms）未導入滴水不漏管制（catch-all），且近3年未進行雙邊會晤為由，決定將南韓從安全保障友好國家的「白色名單」中移除。

對此，韓方反駁，這段期間並未收到日方對此議題的任何要求，且南韓對放射物質等大規模殺傷性武器及常規武器都有相關規範；韓方也強調，目前設有戰略物資管理院、原子能安全委員會、防衛事業廳等單位負責，對戰略物資的管理絕對比日本嚴格。

對於將南韓從白色名單中移除，日本當局正對外蒐集意見至7月24日止，預計在政府正式公告的21天後正式實施。韓方則要求盡快再次進行協商，並提案雙方出口管制相關單位在24日前召開會議，但日方並未給予明確答覆。

日方態度並無軟化跡象，但南韓對日本此次強化管制措施仍表達積極協商意願，南韓經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基12日代表政府召開日本出口管制對應相關首長會議，此後將固定每週二、四召開會議，持續討論相關應對措施。

洪楠基也表示，明年度預算至少將追加1200億韓元，作為對應日本這次管制措施之用，不排除再追加，並正對用於原料、零組件相關產業投入6兆韓元預算的規劃進行可行性調查，預計7、8月公布相關內容，顯然已做好長期抗戰準備。（編輯：林淑媛）1080713