行動支付夯 國發會：交易額年底有望破千億大關

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）國發會今天表示，台灣民眾使用行動支付比例逐年攀升，今年總交易額有望突破新台幣1000億元大關，政府也會努力提前完成行動支付普及率達90%目標。

政府為了達成2025年行動支付普及率達90%目標，國發會、經濟部等部會共同攜手合作。經濟部中小企業處今天舉行「行動支付聯合成果展」，經濟部次長王美花、國發會主委陳美伶、金管會主委顧立雄等人均出席活動。

陳美伶致詞時表示，前行政院長賴清德提出2025年行動支付普及率達90%目標，當時覺得很難達成。不過，行動支付比例去年已經突破5成，民眾生活已經離不開智慧型手機，行動支付是必然趨勢。

根據金管會統計，今年前9月行動支付總交易額達761億元，陳美伶說，行動支付交易額今年底前有望突破1000億元大關，政府未來會優化行動支付環境，提升方便性及安全性，也會努力在2025年以前達成普及率達9成，讓民眾能夠一台手機遊遍台灣、買遍台灣。

王美花則說，為了鼓勵民眾使用行動支付，經濟部也與業者共同推出優惠活動，在特定商圈店家使用指定行動支付可享優惠，最高回饋甚至達20%。經濟部也在20日起每年協助1萬家商圈內的餐飲、零售店家，每家最高3萬元的數位服務系統租用經費，藉以刺激消費，帶動商機。

她說，身為國營事業的中油目前已有1000多間加油站提供行動支付服務，期盼在政府與民間合作下提高行動支付普及率。

經濟部並與連鎖咖啡業者、餐飲、超商等300多家企業，在全台7500個據點限期1個月推出高額行動支付消費優惠，經濟部說，盼藉此吸引民眾體驗，深入了解行動支付。

經濟部表示，現已達成水電油氣帳單、稅費、規費等114項項目能一指繳費，高鐵、台鐵、機捷、高捷及國道休息站等也都接受行動支付付款，而民生消費部分，四大超商、連鎖餐飲、半數以上大專院校及近九成醫院也可以隨嗶隨付。（編輯：趙蔚蘭）1081122