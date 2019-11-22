美時體重管理新藥韓國上市 明年營運添動能

（中央社記者韓婷婷台北22日電）特殊學名藥廠美時今天宣布，韓國孫公司Alvogen Korea已於韓國上市體重管理新藥，為明年營運再添動能，美時看好明年海外市場帶來的動能。

美時總經理威茲哈洛夫（Petar Vazharov）指出，新藥的上市是集團在韓國相關產品線升級的重要里程碑，將與當地經銷售鍾根堂（Chong Kun Dang Pharmaceutical Corporation）攜手，鎖定大型醫院與開業診所市場。

美時副董事長林群表示，外銷市場貢獻營收在今年第3季已拉升至21%，其中70%來自外銷美國市場的戒癮含片，15%是血癌藥。整體海外市場多個引擎布局完成，效應可望逐步顯現。

他說，戒癮含片可望在近期見到大突破，從過去的私人保險市場攻進公保市場，如順利跨入囊括6成至7成的公保市場，屆時將見到顯著成長動能。

血癌藥目前僅占集團約3%營收，海外授權合約已有80家，大約橫跨130個國家。今年包括中東歐、亞洲、南美都屬於小量出貨階段，未來將逐步成長。

另外，美時戒癮含片之前與原廠的禁令官司糾紛，未來將有一筆賠償金入帳，預計可認列金額約3600萬美元（約新台幣11億元），每股貢獻超過4.5元。（編輯：林孟汝）1081122