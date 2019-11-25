台經院製造業測驗點連2月下滑 營建業獨強

（中央社記者潘姿羽台北25日電）台經院今天發布10月景氣動向調查，在美中貿易紛擾持續下，產業測驗點呈現2降1升，製造業、服務業營業氣候測驗點分別連2月、連3月下滑，營建業測驗點則轉為上揚。

據台經院調查，10月製造業營業氣候測驗點為92.37點，較上月修正後數值減少2.22點，服務業營業氣候測驗點為89.04點，雙雙走跌；營建業則較上月大增5.07點，升至103.01點。

製造業方面，儘管傳統產業出口與接單表現較9月佳，使得傳產廠商對當月景氣看法有轉好，但整體改善幅度有限；電子資通訊產品出貨強勁，不過部分產品報價持續走跌，也使得電子零組件廠商看壞當月景氣的比例較9月為高。

台經院院長張建一說明，製造業營業氣候測驗點連2月下滑，但若進一步觀察細部數據，會發現製造業廠商其實是樂觀的更樂觀，部分受貿易戰影響的廠商則更悲觀，這樣的情勢符合經濟學理論，因此在預期之中；展望經濟前景，台經院依然認為明年會比今年好。

服務業方面，台經院指出，受惠於雙十連假帶動民眾出遊消費需求，加上百貨公司周年慶陸續開打，均有助於拉抬業績表現，車市、股市交易也相當熱絡；整體而言，零售業與證券業廠商看好當月景氣，不過對於未來半年景氣看法，仍偏向保守。

至於10月營建業營業氣候測驗點顯著成長，台經院說明，先前延遲開工的建築標終將陸續釋出，且建築標工程收入認列趨增，使得營造業廠商對於未來半年景氣看法轉趨樂觀，加上10月房市交易熱絡，不動產業廠商也看好當月景氣，推升測驗點走揚。（編輯：黃國倫）1081125