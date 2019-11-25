玉晶光現增募足35.5億元 新股擬29日上市

（中央社記者韓婷婷台北25日電）玉晶光電公告今天已完成現金增資募資，募足35.5億元股款，訂26日為增資基準日，預計11月29日上市。儘管進入第4季淡季，玉晶光表示，客戶銷售優於預期，預期淡季不淡。

玉晶光發行1萬張現增籌資案，現增股每股355元發行，今天完成新台幣35.5億元募資。玉晶光表示，此次募資主要是為了因應明年客戶訂單需求，所需的資金包括購置機器設備及充實營運資金等，待跟交易所及集保中心申請新股掛牌上市的作業程序後，預計新股11月29日掛牌。

玉晶光今年除了前置鏡頭外，首度在iPhone11上市前順利拿下新機「廣角」及「超廣角」2顆後置鏡頭，與大立光一起成為iPhone 11系列新機供應商，營運從第2季開始高角度跳升，第3季營收來到新台幣50.5億元，季增1.41倍，帶動獲利快速翻升，稅後盈餘13億元，年增372.5%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘12.9元；累計前3季稅後盈餘15.23億元，年增136%，每股盈餘15.13元。

展望第4季，玉晶光表示，儘管因季節性調節，第4季整體營運預期會較第3季下滑，不過受惠iPhone 11系列新機銷售不錯，營運將淡季不淡，今年第4季將是玉晶光歷年來最旺的第4季，在規模維持一定經濟效益下，毛利率預計也可維持在一定水準。

外媒報導蘋果將在明年上半年推出平價版iPhone SE 2，預計2月開始生產，法人看好平價版鏡頭將由玉晶光擔任主要供應商，有助於玉晶光整體規模經濟再提升，如果市場銷售表現佳，對玉晶光營收及獲利都將有相當的挹注。

至於明年新的主力機種，玉晶光看好多鏡頭及市占率拉升的趨勢，將積極擴增產能因應客戶需求。（編輯：楊玫寧）1081125