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路透：台灣擬擴大對美採購 避匯率操縱標籤

最新更新：2019/11/25 20:39

（中央社台北25日綜合外電報導）路透社今天報導，台灣為避免被美國列入匯率操縱國觀察名單，中央銀行與經濟部已成立小組，擬擴大採購美國產品。但央行與經濟部幕僚都表示沒有這個小組，也沒討論過相關問題。

台灣上次被美國列為匯率操縱國是在1992年12月。美國財政部之後一度在2016、2017年把台灣列入匯率操縱國觀察名單（Monitoring List）。

今年前9個月，美國對台貿易逆差達174億美元，預料今年全年台灣對美貿易順差將超過200億美元，達到被華府列入匯率操縱國觀察名單的標準之一。

目前台灣的經常帳順差占國內生產毛額（GDP）11%，也符合另一項被列為匯率操縱的標準。相關標準門檻為2%。

兩名熟悉內情的匿名消息人士告訴路透社，台灣為減少對美貿易順差、避免被貼上匯率操縱國標籤，央行與經濟部已成立協調小組，擬擴大採購美國產品，包括美國石油、天然氣、黃豆、玉米和軍事硬體設備。

其中一名消息人士對路透社說，台灣將「加強（從美國）進口包括飛機、農產品等項目」。另一名消息人士也說，預料台灣向美國採購高價項目將包括原油和天然氣。

一名要求匿名的台灣中油主管則表示，作為國營事業，公司將完全配合政府政策。中油去年已宣布，未來25年將向美國採購價值250億美元的液化天然氣。

不過，根據中央社記者向中央銀行及經濟部查證，幕僚都表示，沒有路透社報導的這個小組，也沒有討論過相關問題。

2019年前9個月，台灣對美出口額較去年同期增加18%，部分原因在於製造業為迴避美中貿易戰產生的高額關稅，把訂單從中國轉到台灣。（譯者：楊昭彥/ 核稿：劉淑琴）1081125

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