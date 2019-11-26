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被動元件傳12月拉貨潮 MLCC台廠三雄早盤走堅

最新更新：2019/11/26 09:56

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）市場傳出被動元件MLCC主流規格交期拉長，供貨吃緊，台廠三雄國巨、華新科和禾伸堂早盤走堅。法人預期提前到12月可能會有被動元件拉貨潮。

國巨早盤最高來到331.5元，漲2.79%，華新科最高來到174.5元，漲3.56%，禾伸堂一度重返百元大關，最高來到100.5元，漲2.13%。

觀察拉貨趨勢，本土法人預期提前到12月可能會有被動元件拉貨潮。

其中，主要產品積層陶瓷電容（MLCC）價格走勢，法人預期第4季MLCC產品可望緩跌，跌幅大約在3%，較第3季跌幅5%到10%轉佳。

法人表示，從今年10月開始，低階MLCC產品營收表現翻轉，較去年同期成長，此外，零組件、主機板組裝及系統整合等方面需求強勁，顯示MLCC市況持續回溫，庫存高峰已過，中國通路商庫存水位回到正常水準。

從國巨本身產品庫存天數來看，國巨先前指出第4季產品安全庫存天數，從原先預估降到90天，進一步可降到70天以下，市場需求比預期好，稼動率可望持續提升。法人預估，國巨第4季稼動率有機會提升到近50%。

展望明年上半年稼動率，國巨指出，市場需求比原來預估好，目前存貨水位比想像健康，不過，還需觀察美中貿易戰干擾因素以及年底耶誕假期、明年初農曆春節等工作天數變化因素。

展望第4季，禾伸堂表示，被動元件市場庫存逐步去化，客戶急單可望延續拉貨動能，工廠稼動率穩定提升中，不過，美中貿易問題未解，長期市場需求仍存在不確定性，公司持續增加利基型產品銷售，維持營運成長動能。

全球MLCC前5大廠商包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電及TDK、AVX等。國巨是全球前三大MLCC製造商。（編輯：郭萍英）1081126

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