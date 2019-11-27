國巨MLCC價格看穩 法人估明年第1季業績持平

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）外資法人報告預期，到明年第1季被動元件大廠國巨MLCC定價可持穩在小幅季減區間，高階手機MLCC交期拉長到3個月，預估國巨明年第1季業績可望較第4季持平。

觀察積層陶瓷電容（MLCC）市況，美系外資法人報告指出，今年第4季和明年第1季MLCC定價可望持穩，以國巨為例，預估第4季MLCC價格下滑幅度收斂到5%之內，預估明年第1季MLCC價格也可望小幅季減約3%到5%區間。

從產品交期來看，外資法人表示由於人力短缺使得供應吃緊，應用在高階智慧型手機的MLCC產品交期延長到3個月。

展望國巨到明年第1季營運表現，外資法人預估國巨今年第4季業績較第3季小幅季減約4%左右，第4季毛利率也可望穩站3成以上，明年第1季業績可望較今年第4季持平。

從國巨本身產品庫存天數來看，國巨先前指出第4季產品安全庫存天數，從原先預估降到90天，進一步可降到70天以下，市場需求比預期好，稼動率可望持續提升。法人預估國巨第4季稼動率有機會提升到近50%。

從產品比重來看，外資法人指出到今年第3季，MLCC占國巨整體業績比重約3成，晶片電阻占比約31%，無線通訊和先進零組件占比約31%。若從應用比重來看，通訊用占比約27%，運算占比約25%，工業用占比約30%，車用占比約13%，消費產品占比約5%。

全球MLCC前5大廠商包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電，以及TDK、AVX等。國巨是全球前三大MLCC製造商。

國巨規劃併購美商基美（KEMET），預計2020年下半年完成收購。本土法人報告日前預期併購基美後，國巨集團屬於高規格利基型產品占營收比重超過6成。

另一本土法人報告表示，基美今年獲利預估可接近1.5億美元（約合新台幣45.7億元），明年獲利可到1.4億美元（約合新台幣42.5億元），若以國巨現有股本約42.8億元粗估，收購基美後對國巨年獲利每股貢獻純益10元到11元。（編輯：趙蔚蘭）1081127