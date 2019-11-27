蝴蝶效應發威APEC會議也遭殃 央行臉書說分明

（中央社記者潘姿羽台北27日電）今年亞太經濟合作會議（APEC）非正式經濟領袖會議取消，竟與智利地鐵票價調漲有關；中央銀行今天於臉書粉絲團發文解釋，這是蝴蝶效應的典型例子，讓大家知道，原來「蝴蝶效應」存在於你我身邊。

2019年APEC非正式經濟領袖會議原定11月中旬舉行，但因主辦國智利發生1990年代以來最嚴重的大規模抗議示威，被迫取消；此外，另一場原由智利所主辦的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方大會（COP 25），也改至西班牙舉行。

瑞典DNB資產管理公司投資組合經理人在部落格貼文表示，由智利政府宣布地鐵票價調漲30智利披索（約新台幣1.2元）事件，引發智利國內大規模抗爭，進而擴大到對國際社會造成影響，這就是典型的「蝴蝶效應」（butterfly effect）。

央行今天於臉書粉絲團發文解釋「蝴蝶效應」，直指「蝴蝶效應」是由極微小的事件所引發，最後掀起巨大的漣漪；經濟金融領域上，最具代表性的「蝴蝶效應」，莫過於從2008年9月15日雷曼兄弟（Lehman Brothers）宣布申請破產保護事件，所引發的全球金融危機。

央行指出，「蝴蝶效應」源自於麻省理工學院（MIT）的氣象學家兼數學家羅倫茲（Edward Lorenz）；1960年代初的某一天，羅倫茲在電腦裡輸入一些數字，重複進行之前所做的天氣變化模擬，但他離開辦公室喝杯咖啡回來後發現，僅將其中一個變數的數值從0.506127改為0.506，這千分之一以下的誤差，竟使模擬出來的結果截然不同。

羅倫茲在1963年為此發表一篇有名的論文，原先他以海鷗來比喻，天氣對初始狀態的敏銳反應，但在1972年的一場演講，他為了更有詩意來表達這個概念，採納另一位氣象學家梅里利斯（Philip Merilees）建議，正式以蝴蝶取代海鷗來說明，創造出大家耳熟能詳的「蝴蝶效應」—天氣對初始值的敏感，有如一隻在巴西展翅高飛的蝴蝶，其所擾動的氣流，有可能在美國德州產生一場龍捲風。

央行也說，今年10月6日智利地鐵票價調漲引發國內抗爭，導致APEC非正式經濟領袖會議取消，中國大陸與美國無法藉此會面，原先外界預期美中兩國可望於會議上完成貿易談判的第一階段協議簽署，也就無疾而終，如今兩國還在為貿易協議持續協商談判。

智利的國內抗爭也導致COP25的地點更改至西班牙馬德里，造成不少前往參與會議者的困擾，包括瑞典環保小鬥士童貝里（Greta Thunberg）。

童貝里因飛機會產生高碳排放量而拒搭，轉而以搭船、火車及電動車來作為前往智利的交通工具，如今COP25的地點更改，已在半路上的童貝里，不得不返回歐洲，並在推特（Twitter）上表示：「跨越半個地球後才發現走錯路！」

童貝里求助能橫跨大西洋的交通工具，最後是由一對澳洲夫婦伸出援手，她才得以搭乘雙體小帆船再返回歐洲。

央行總結，由智利地鐵票價的小小調漲，所引發一連串「蝴蝶效應」的重大傷害，這恐怕是智利政府所始料未及的事。（編輯：趙蔚蘭）1081127