鼓勵中小企業投資 政府匡列貸款額度增至千億

政委龔明鑫（右）27日表示，行政院已核定將「中小企業加速投資行動方案」中，原本匡列200億的貸款額度增加至1000億。中央社記者侯姿瑩攝 108年11月27日

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）為因應中小企業投資台灣熱潮，行政院政務委員龔明鑫今天說，行政院長蘇貞昌已核定將「中小企業加速投資行動方案」中，原本匡列新台幣200億的貸款額度增加至1000億，藉以鼓勵更多中小企業投資。

龔明鑫與行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）下午向媒體說明中小企業投資政策。

經濟部「中小企業加速投資行動方案」自今年7月上路，龔明鑫表示，目前已審核通過68家企業使用這項方案，投資金額約為329億，可創造2700多人的就業機會；其中，大部分是工具機、機械業者。除了持續投資以外，也有業者進行智慧化生產產線的布局，進行產業升級。

有鑒於中小企業投資台灣的熱潮，他說，蘇貞昌已核定，由政府幫忙企業負擔1.5%的手續費，總貸款額度由原來的200億增加至1000億元，以歡迎中小企業投資台灣。5年內，政府由中小企業發展基金支應的金額約15億。

另一方面，龔明鑫指出，蘇貞昌上任後就提出希望公股行庫加強辦理對中小企業的放貸。從3月到10月，公股銀行辦中小企業戶數增加3萬500多家，成長率約23%，其中土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行的成長都高於平均值23%；以貸款餘額來看，增加1700多億，成長率4.37%。

龔明鑫表示，政府也匡列千億融資來做中小企業的信用擔保工作。從5月3日至11月21日，銀行承作貸款戶數共有3萬3000多件，總融資金額達到694億元，顯示出中小企業對資金、投資的需求是非常熱絡的。（編輯：蘇志宗）1081127