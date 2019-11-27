遭爆投資中國陷泥淖 富邦金：子公司營運均穩健

（中央社記者劉姵呈台北27日電）媒體報導，富邦在中國投資的哈爾濱銀行遭到中國政府接管，高達653億元投資恐陷泥淖；富邦金今天澄清，金控100%持股子公司富邦華一銀行及持股近20%的廈門銀行均營運穩健。

鏡週刊報導，富邦集團在中國投資的哈爾濱銀行與廈門銀行都屬明天系集團旗下公司，但近期明天系集團屢遭中國政府清算，如包商銀行在今年5月收歸國有，隨後富邦人壽持股7.03%的哈爾濱銀行也被中國政府接管，恐讓富邦高達新台幣653億元的投資蒙上陰影。

富邦金今年前10月稅後每股盈餘（EPS）高達5.22元，持續登金控每股獲利龍頭，中國布局是否生變引發市場高度關注。富邦金今天發布新聞稿澄清，針對媒體不專業的偏頗報導，嚴重影響金控品牌聲譽，深表遺憾。

富邦金表示，哈爾濱銀行並非被中國政府接管，而是中國明天系集團的股權轉讓給哈爾濱市政府相關企業，在中國政府增加持股後，營運的穩健度將更佳。

富邦金指出，富邦人壽投資的哈爾濱銀行最大股東是哈爾濱市政府，主要經營團隊也都是由哈爾濱市政府指派。明天系集團原本只是哈爾濱銀行的股東之一。

此外，富邦金表示，2008年富邦金控透過富邦銀行（香港）參股廈門銀行，首開台資金融機構參股陸銀先例，2018年富邦金控「截彎取直」直接持股廈門銀行，具有再推升集團投資布局及強化資本運用的效益。

富邦金強調，在中國的銀行布局領先同業，金控100%持股的子公司富邦華一銀行及持股近20%的廈門銀行均營運穩健，獲利良好；富邦銀行（香港）營運良好，存、放款均持續成長。

富邦華一銀行今年前3季存、貸款餘額皆創歷史新高，較去年同期分別成長達42.1%、26.8%，帶動資產規模大幅提升24.0%，達人民幣851.47億元；今年前3季稅後淨利較去年同期成長80.2%，主要來自利息淨收益持續穩定成長及金融商品收益增加，且資產品質維持穩定，截至今年9月底逾放比率降至1.26%。

富邦銀行（香港）截至今年上半年放款餘額年成長4.7%，資產品質穩健，逾放比降至0.45%，存款溫和年成長4%，另截至今年前9月獲利也達新台幣23億元。（編輯：楊凱翔）1081127