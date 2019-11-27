針對賣屋漏稅查核 國稅局選案條件年年不同

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）對國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬短漏報賣房所得遭罰，國稅局說不便就個案回應，但也提醒，若有售屋，記得按時並儘量依實價申報，不然事後被選案查核，相關資料一比對，就可能被補稅甚至加罰。

根據最高行政法院判決書，李佳芬2010年出售新北市房屋獲利新台幣1000多萬元，但卻沒有納入隔年5月綜所稅申報，事後被國稅局發現，要求李來補報；由於國稅局當時並未掌握到實際售屋價格，因此是以部頒標準推計課稅，發出2萬多元稅單，李當時已有補繳。

不過，因國稅局在日後取得了這筆買賣的實際交易資料，依法重新按實價計算李佳芬所得，要求其增加補稅，但李佳芬並未於期限內繳納，國稅局最終核定李佳芬要補稅加罰約新台幣120萬元；李佳芬因此提起行政訴訟，但最後敗訴，仍要補繳稅款及罰鍰。

國稅局官員表示，不便對個案表達意見。不過，與一般房地交易案件相同，屬於房地交易舊制的案件，依法有賺錢就是要在隔年5月併入綜所稅申報，國稅局事後會比照房地交易紀錄，發現有出售房屋但未申報的情形，就會要求納稅人事後來補報。

國稅局官員說，同時計稅方式也要注意，非屬「房地合一新制課稅」（2014年1月2日之後取得、持有兩年內出售）的舊制案件，原則上要依「（實際賣出金額-成本）x 房地比」的公式，核實計算所得。

但考量有些案件因年代久遠，導致當初購入價格證明遺失，放寬這類案件可以財政部頒布的「個人出售房屋財產交易所得標準」推計課稅，但事後國稅局若有掌握到實際交易價，仍可依法對這類案件重新計算所得補稅。

國稅局官員指出，為此，每年都會針對推計課稅案件進行選案查核，選案條件年年不同，可能是交易金額高低、交易次數頻繁或短期交易等；如果能掌握到被選案件的實際交易資料，就會要求依法補稅，特別提醒民眾留意。（編輯：楊凱翔）1081127