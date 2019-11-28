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佰研轉投資邁高生技 瞄準植物新藥市場

最新更新：2019/11/28 12:44

（中央社記者韓婷婷台北28日電）佰研轉投資由生技中心團隊衍生成立的邁高生技，今天正式成立，佰研董事長、同時身兼邁高生技董事長陳樂維表示，邁高將架構植物新藥及科學中藥平台，瞄準大中華區市場。

陳樂維表示，邁高預計明年開始納入佰研合併報表，過去不少大陸及台灣消費者到日本藥妝店購買日本產製的漢方藥品，日本藥廠囊括大陸約9成市場，非常特別，看好邁高本身在植物藥的技術含金量夠高，未來期望與大陸通路端合作開發大陸市場。

生技中心過去扶植不少科專成果衍生公司，包括台灣尖端、台康、昌達、啟弘等，邁高生技是生技中心孵出的第5隻小雞，生技中心同時號召成立植物新藥聯盟，串連國內各植物新藥研發新創團隊學研單位，扮演台灣植物新藥產業聚落火車頭，協助台灣植物新藥進軍全球市場。

根據市場調查資料顯示，隨著植物藥應用越趨廣泛，帶動植物新藥產業蓬勃發展，預估2022年全球植物藥銷售可望高達392.8億美元，看好台灣過去蓄積農業培育養殖技術基礎，以及國人承襲對中草藥的高接受度，促使產業積極投入並藉此優勢拓展全球植物藥市場。

生技中心指出，目前台灣共有15家從事植物藥或中草藥新藥開發公司，通過生技新藥公司審定，並已有4項中藥新藥及植物新藥產品成功上市，超過10項產品進入臨床試驗，顯示台灣植物新藥產業已具雛形，下一波即是挑戰全球植物新藥市場，希望將台灣植物新藥產業的餅作大，成為推動台灣生技產業成長關鍵動力之一。

生技中心執行長吳忠勳表示，自2001年開始，生技中心便已成立植物新藥研發團隊，執行經濟部中草藥科專二個全程計畫及植物新藥全程計畫，共歷經近20年的磨練，迄今已完成7項植物新藥產品開發，分別向美國FDA（食品藥品監督管理局）提出5件IND申請（新藥臨床試驗申請）以及向台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出6件IND申請，此7項植物新藥產品已全數技轉至產業界，其中一項植物新藥進入NDA（上市查驗登記）階段，很快可以在國內上市。

吳忠勳表示，該團隊將累積的研發能量協助業界進行植物新藥開發，迄今完成3項廠商主導的植物新藥，成功達成3件美國FDA新藥臨床試驗申請，以及4件TFDA新藥臨床試驗申請。

邁高生技總經理鍾玉山指出，邁高生技團隊主要來自生技中心，2019年初正式由生技中心衍生成立，專注於植物新藥成分分離、純化及產程開發，提供廠商從IND到NDA的一站式服務，熟悉植物藥CMC及GACP種植法規，並有通過IND許可的實戰經驗，期望以台灣第一個植物新藥專業受託研究機構（CRO）實力，協助台灣植物新藥廠商開拓亞洲鄰近國家市場。（編輯：張均懋）1081128

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