外資上週賣超台股67.77億元 調節權值股

（中央社記者潘智義台北2日電）台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣67.77億元，其中賣超聯電5.11萬張最多，買超群創18.13萬張最多。

上週外資自集中市場買超最多的前3名上市公司依序為群創買超18萬1299張、友達買超13萬7292張、旺宏買超2萬8335張。

上週外資自集中市場賣超最多的前3名上市公司依序為聯電賣超5萬1073張、欣興賣超3萬9368張、台積電賣超1萬7492張。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，上週亞幣偏弱，資金自亞股流出，外資擔心指數震盪可能拉回，所以調節權值股，因此才會賣超晶圓代工龍頭台積電，並非對基本面有疑慮；反之買超面板股，也非面板股基本面轉佳，只因價格便宜，成為短暫的資金避風港。

蔡明翰分析，台股11月以來維持箱型區間整理，低點約在11400點附近，若指數跌破這個低點位置，則盤勢還是再下探，台積電的賣壓仍會存在，但買超面板的局面只能維持一段時間；反之，若指數上攻，台積電還是領航者，外資也將轉為買超權值股台積電。

他直言，只因在指數高檔震盪之際，外資擔心指數下跌，才會賣超價格相對高的大型權值股，買超價格相對低的面板股。

證交所統計，上週外資在集中市場賣超為67.77億元，其中買進金額為2242.86億元，賣出金額為2310.63億元。自今年初至11月29日止，外資累計買超為1907.66億元，其中總買進金額為7兆4064.43億元，總賣出金額為7兆2156.77億元。

自今年初至11月29日止，外資總持有股票市值為14兆6846.86億元，占全體上市股票市值42.35%，較11月22日的14兆8377.6億元，減少1530.74億元。（編輯：黃國倫）1081202