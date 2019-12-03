台股尾盤急拉 收漲28.75點

（中央社記者吳家豪台北3日電）台股今天尾盤急拉，推升指數上漲約20點，但量能偏低，終場上漲28.75點，收在11531.58點；法人指出，11月以來大盤轉為高檔橫向整理，下方頸線支撐11400點成為重要防守關卡。

受美股4大指數收黑影響，台股今天開低，盤中一度下探11460.06點，在中小型股帶動下，櫃買指數重回月線，大盤由黑翻紅，加權指數終場上漲28.75點，收在11531.58點，漲幅0.25%，成交值新台幣1073.6億元。電子股漲0.33%，金融股漲0.09%。

獲漲價題材加持的被動元件族群今天表現積極，龍頭廠國巨終場漲幅擴大到7.4%，收363元，成交量超過2.48萬張；大毅收在漲停45.1元；奇力新、禾伸堂、華新科漲幅分別來到3%、3.12%、2.31%，收103元、102.5元、177元。

權值股部分，外資和投信持續買超的鴻海開低走高翻紅，終場上漲1.58%，收90元；台積電在月線及10日線之下震盪，終場跌0.16%，收307元；股王大立光持續區間整理，下跌1%，收在4470元。

金融股在平盤附近整理，富邦金漲0.22%，收44.9元；國泰金漲0.24%，收41.75元；兆豐金跌0.83%，收30.05元。

國泰證期表示，加權指數自9月以來沿著月線維持多頭格局，近期台股跌破月線對市場信心影響甚鉅，加上11月以來指數轉為高檔橫向整理，下方頸線支撐11400點成為重要防守關卡，短線指數在月線與頸線之間整理時，應避免拉高持股比重，等待指數站回月線之上再行加碼。（編輯：黃國倫）1081203