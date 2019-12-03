2019房市代表字 房價回溫的回拿下第一

（中央社記者潘羿菁台北3日電）台灣房屋智庫舉辦2019年房市代表字票選出爐，逾千名房仲人員票選出第一名為「回」字，以37.6%得票占比最高，獲選原因在於房價漸回溫，交易量回穩，不過買賣雙方價格「僵」持，近3成房仲業認為最有感覺。

第二名代表字為台商資金返台，工業地熱絡的「返」字，得票占比為29.3%；居三為買賣各自堅持，房價陷僵局的「僵」，得票占比為26.8%，呈現出儘管房市回溫，但是買賣雙方價格認知落差仍大。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，從代表字反映出房市變化，2016年為不動產市場的低潮，因此「苦」字獲選，「買房苦、賣房苦、房仲苦、建商苦」，不過從2017年「盼」到2018年的「轉」，反映大眾盼出了轉機，如今低潮已過，房市交易逐漸回歸市場機制。

另外，也票選2019年民眾最有感10大房市新聞，有近5成的民眾認為「五大銀行房貸利率1.615%史上新低」；其次包括「台商回流 工業土地交易較去年同期成長161%」以及「實價登錄2.0三讀 申報回歸買賣雙方」都是民眾關心的房市議題。

張旭嵐認為，房價和利率是購屋過程最直接的兩大要素，趕搭年底購屋旺季，各銀行積極釋出低利優惠，對購屋意願頗有推波助瀾之效；而實價登錄的制度攸關買賣雙方責任，自然受到極大關心，顯示民眾期待未來資訊更加透明。

展望未來，台灣房屋集團副總裁周鶴指出，台灣房地產還是要回到全球經濟基本面觀察，受到中美貿易戰持續不確定、國際地緣政治等影響，資金都在尋找相對穩定與有利基點的地方停靠，看到廠商投資增加、辦公室需求熱絡、利率持續低檔，2020年仍是審慎中樂觀發展。

台灣房屋房市代表字票選是由台灣房屋經紀人員進行第一階段票選，選出15個代表字，和15項房市重大新聞，再透過網路投票，進行第二階段票選出「2019年台灣房市十大代表字」，統計時間自11月1日至11月27日，回收問卷數達1148份。

台灣房屋連續11年舉辦房市代表字票選，2009年代表字「活」、2010年「狂」，2011年「凍」，2012年「等」、2013年「憂」、2014年「頂」、2015年「望」、2016年「苦」、2017年「盼」，2018年「轉」，而2019年為「回」。（編輯：鄭雪文）1081203