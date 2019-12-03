看好車市動能 中鋼翁朝棟：強化美墨汽車用鋼

（中央社記者潘羿菁台北3日電）中鋼研發成果獎今天揭曉，今年「電動車驅動馬達用電磁鋼片」獲得董事長獎，中鋼董事長翁朝棟指示，看好明年車市需求，將積極開拓墨西哥和北美市場的汽車用鋼，擴大汽車領域帶來的營運貢獻。

中鋼每年針對技術部門舉辦研發競賽，今年共有15個團隊參選，共選出董事長獎1項、總經理獎2項、優等獎3項以及一等獎5項，其中在董事長獎，今年由電動車驅動馬達用電磁鋼片開發團隊獲得殊榮，成功開發出兼具高磁通、低鐵損與高強度特性的電磁鋼片，成為電動車發展的關鍵材料。

翁朝棟致詞時表示，雖然目前中鋼面臨經營環境的挑戰，但依據2019年世界鋼鐵協會最新預測，汽車業景氣今年底會落底，明年市場會好轉，並預測2020年比較看好的產業有汽車、建築及機械業，預估2020年第一季鋼價將會止跌回升。中鋼為因應市場的轉變，未來將積極開拓墨西哥和北美市場的汽車用鋼，包括取得相關的認證和通路，未來銷售的鋼品包括汽車鋼料、電磁鋼片及熱衝壓汽車零組件。

總經理王錫欽則說，近來美中貿易紛爭未歇、英國脫歐倒數計時、以及地緣政治衝突事件等接踵而來，持續地影響各國經濟成長及整體貿易環境。預期2020年全球粗鋼需求微幅成長，加上台商回台投資的情況熱烈，挹注了鋼材的需求，將有助於減緩景氣下跌的影響。（編輯：楊凱翔）1081203