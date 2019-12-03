全球貿易不確定性再現 亞股多收黑

（中央社香港3日綜合外電報導）美國重新對阿根廷和巴西加徵關稅、揚言對法國課徵高額關稅，並警告中國，若進行中的貿易談判未能成功，華府就要採取新措施。由於全球貿易不確定性再現，亞洲股市今天多收黑。

市場原先樂觀預期，北京當局和華府最終將達成局部貿易協議，以此作為更廣泛協議的一部分。這種預期心理已帶動全球股市數週漲勢，華爾街股市多次創下歷史新高。

但美國總統川普昨天表示，他將恢復對巴西和阿根廷課徵鋼鋁關稅，因為這兩個南美洲國家操縱匯率，對美國農民造成傷害。這則消息使投資人情緒受到打擊。

不久後，美國官員警告，華府將對法國一批價值24億美元的貨品加徵高達100%關稅。他們表示，法國課徵的數位稅歧視谷歌（Google）、蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）等美國科技公司。

美方把氣泡酒、優格和洛克福（Roquefort）乳酪等貨品列入課稅清單，預計下個月就會開徵關稅。同時，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）警告，華府也在考慮對奧地利、義大利和土耳其採取類似行動。

多名分析師表示，美國以匯率為由恢復對巴西和阿根廷鋼鋁貨品徵收關稅，提高了美國以類似理由對中國採取報復措施的可能性。華府也指控中國操縱匯率。

此外，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）告訴「福斯新聞頻道」（Fox News），若美中在15日前沒有完成第一階段貿易談判，美國將按計劃於當天對中國貨品課徵更多關稅。這則消息增添投資人不安情緒。

東京股市日經225指數終場下挫0.6%，收23379.81點。香港股市恆生指數下跌0.2%，收26391.30點。另外，澳洲央行宣布維持利率不變，使投資人大為失望，雪梨股市收盤重挫2.2%。

首爾股市下跌0.4%，新加坡股市收跌0.5%。不過，上海綜合指數上揚0.3%，收2884.70點。台北股市收漲0.3%。雅加達股市小漲0.1%。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1081203