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國巨高雄廠擬募900名作業員 集團增研發人才200名

最新更新：2019/12/04 16:46

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）被動元件大廠國巨高雄廠區將擴大招募900名作業員，為提升產能，啟動「春節加班再加倍」方案。此外，國巨擴編研發團隊增員200名，擴展5G和車用工規高階市場。

國巨大中華區終端需求回溫，主要通路客戶庫存已回到健康水位，並恢復拉貨動能，不過，中國廠區面臨缺工問題。

因應市場需求回升，國巨除了在中國大陸蘇州、東莞廠區徵召1000名作業員投入生產外，公司宣布台灣高雄廠區擴大招募900名作業員。

另外，為提升產能，國巨也啟動「春節加班再加倍」方案，員工在農曆除夕至大年初二期間配合加班，除了法令規定應加發工資外，公司額外加倍發放加班獎勵，鼓勵員工配合在農曆春節期間投入生產。

為因應5G及車用電子新科技時代，國巨將大舉擴編現有研發團隊，廣邀全球各地專精材料、化工、電子控制及機構等領域的專業技術及研發人員共200名，與國巨共同擴展5G及車用工規高階市場。

全球積層陶瓷電容（MLCC）前5大廠商包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電以及TDK等。國巨是全球前3大MLCC製造商。到今年第3季，MLCC占國巨整體業績比重約3成。台灣主要MLCC廠商包括國巨、華新科、禾伸堂。

全球電阻市場主要大廠包括國巨、Rohm、KOA、Panasonic、Vishay等，其中國巨市占率達到34%，位居全球第一大。（編輯：楊玫寧）1081204

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