宏碁張世欣接台灣區營運長 2020年續拚成長

（中央社記者吳家豪台北4日電）電腦品牌廠宏碁內部人事異動，原任台灣區產品行銷處長的張世欣近期接任台灣區營運長；在輕薄筆電及電競電腦的帶動下，張世欣看好2020年宏碁台灣業績將續拚成長。

宏碁今天舉行資訊月暨Predator League台灣區總決賽開跑記者會，目前宏碁已協助20所學校建置電競基地，並各自舉辦Predator League電競盟校盃預賽，共有1044隊、5130人參與，總決賽冠軍隊伍預計將於12月14日出爐。

宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣表示，宏碁過去數季保持台灣輕薄筆電市場的第一名，在電競桌機市場也是第一名。電競是很重要的產業，宏碁除了銷售產品之外，更重要的是建立生態圈，已協助建置20所電競盟校。

談到業績目標，張世欣指出，今年宏碁台灣區業績相較去年仍有成長，且成長幅度優於產業水準。

展望2020年，張世欣認為，在輕薄筆電及電競電腦的帶動下，宏碁「沒有悲觀的理由」，仍看好明年宏碁台灣區業績將續拚成長，但低調不願透露明確數字。

市調機構GfK數據顯示，宏碁在台灣Windows輕薄筆電（厚度18公釐以下）市占率連續3季蟬聯冠軍，今年第3季市占突破40%。在電競桌機部分，宏碁已連續4個季度登上台灣市場龍頭。（編輯：楊凱翔）1081204