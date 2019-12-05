瑞銀：8成台灣高資產客戶 認為投資更具挑戰

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）瑞銀（UBS）今天分享最新投資者觀察報告，對比台灣及全球，81%台灣高資產客戶認為未來投資將更具挑戰，高於全球平均70%，比起公司基本面的變化，更多認為地緣政治才是影響市場的主要因素。

瑞銀在2019年8月至10月，訪談來自全球13個市場、3400名可投資資產在100萬美元以上的高淨值投資人，其中也包含台灣市場，並發布最新一期瑞銀投資者觀察。

瑞銀台灣區財富管理客戶策略辦公室副總裁賴才琪表示，2020年為重要的抉擇之年，有「3P」變化值得關注，第1是人（People），戰後嬰兒潮退休，千禧世代邁入中年，人口結構、組成產生變化，第2是速度（Pace），投資人認為世界越來越快，且各地變化日益相關。

第3是未來潛力（potential），投資人緊跟五大趨勢，包括人口老化、智慧科技，人工智慧，自動化應用及能源，主要看好三大產業，包括醫療保健、科技及能源產業，其中，台灣投資人比起全球，看好醫療保健產業的比重相對更高。

針對台灣投資人觀點，賴才琪指出，與全球觀點相同的是，逾7成台灣投資人認為未來市場波動將上升，4成以上關注美中貿易衝突；不同的是，有6成台灣投資人看好亞洲在未來10年的發展動能，高於全球平均的47%。

賴才琪說，比起全球平均有55%投資人看好中國將成為亞洲成長最快速的地區，台灣僅41%投資人如此認為，比重相對較低。至於對未來投資環境看法，高達81%台灣受訪者認為將比5年前更具挑戰性，比重遠高於全球平均72%及亞太區73%。

賴才琪表示，訪問結果顯示，76%台灣投資人認為帶動市場的因素，並非企業基本面，而是地緣政治事件，比重同樣明顯高於全球平均66%及亞太區的64%。反映在投資策略上，比起全球投資人選擇增持股票多於現金，台灣投資人除增持股票外也將同樣增持現金。 （編輯：張均懋）1081205