大立光11月營收66.56億 連4個月創歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光電今天公告11月營收新台幣66.56億元，較10月66.25億元微增0.46%，年增率66%，為連續5個月成長、連續4個月創歷史新高；展望12月，大立光指出，拉貨動能將較11月下滑。

大立光表示，由於客戶備貨高峰期已過，進入耶誕假期，預期整個拉貨動將下滑。

大立光自行結算11月合併營收66.56億元，月增率0.46%，並較去年同期成長66%；累計前11月合併營收556.67億元，較去年同期成長19%。

大立光11月產品比重分布觀察，2000萬畫素以上占20%至30%；1000萬畫素占50%至60%，800至1000萬畫素占10%至20%，其他占10%至20%，與9月產品結構相差不大。

大立光是iPhone 11鏡頭主力供應商，今年蘋果（Apple）新手機首度搭載3鏡頭，且3款新手機同步上市，規格全數升級，加上市場銷售表現優於預期，帶動今年營運表現。

根據今天最新外資報告，外資認為大立光受惠iPhone需求的復甦，以及華為高階鏡頭與三星增加鏡頭供應商，同時看好明年7P（7片塑膠）鏡頭滲透率將由2019年的9%，分別提升至2020年的25%及2021年的39%，將成為大立光成長動能。

亞系外資預估，在產品組合轉佳下，大立光毛利率將從2019年的68.1%，推升至2020年的69.3%及2021年的69.5%；外資並預估，大立光2019至2021年的每股盈餘年複合成長率將達21%，首評大立光給予「買進」評等，目標價上看5520元。

市場資金今天轉戰蘋果概念股，指標股大立光股價率先領漲，開高震盪攻高，尾盤大漲310元、以4710元作收，漲幅7.05%，帶動同為iPhone鏡頭供應商的玉晶光跟進上漲，漲幅也有3.62%，股價來到415.5元。（編輯：張良知）1081205