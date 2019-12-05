降低貿易戰衝擊 東南亞政府強化區域經濟因應

（中央社記者吳佳蓉台北5日電）面對美中貿易戰紛擾，工商協進會及中經院邀請新加坡、馬來西亞及智庫學者，分享各國政府因應之道，如簽訂雙邊FTA、參加區域貿易組織、穩定總體經濟環境等，以強化經濟體質降低美中貿易戰衝擊。

工商協進會與中華經濟研究院今天共同舉辦「美中貿易衝突及其對東南亞國家之影響與其因應對策」國際論壇，邀請來自新加坡、馬來西亞及越南智庫學者進行專題演講。

受邀出席的經濟部國貿局副局長劉威廉致詞時表示，美中貿易衝突對所有東南亞國家都有影響，雖是危機也是轉機，政府會努力提供資源協助廠商度過難關，也希望多多引進國外人才、技術，了解其他國家因應之道，共同合作穩定經濟局勢。

對各國政府以何種政策因應貿易戰衝擊，新加坡國際事務研究院資深研究員Hank Lim觀察，新加坡政府早就意識到全球貿易秩序將改變，美中貿易戰的爆發只是使其加速發生，因此，早就積極簽訂雙邊自由貿易協定（FTA），抵禦多邊貿易體系的變化，更彈性進行出口貿易上的布局。

Hank Lim指出，新加坡政府也積極參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經濟場域，目的不在主導，而是從周邊找到談判空間；政府也多管齊下，搭配貨幣、財政政策進行調整。

馬來西亞經濟研究院資深研究員兼主任Shankaran Nambiar則說，根據野村綜合研究所評估，馬來西亞從美中貿易戰中受益程度，比起多數東南亞國家更大；不過，馬來西亞政府關注的是，如何找到切入點，以提升出口貿易及國際競爭力，馬來西亞雖因貿易戰而部分受惠，但全球及中國經濟因貿易戰趨緩，也導致整體經濟成長趨緩。

越南中央經濟管理研究院經濟政策與整合研究所所長阮英揚表示，外界不斷強調越南相對是美中貿易戰中的最大受惠國，但就越南本身，作為一個小型經濟體，不會想從貿易戰中獲利，希望的是整體經濟局勢穩定，以進行內部經濟結構改革，促進區域經濟整合，才能真正獲利。

阮英揚指出，中國產品繞道越南出口至美國所衍生的「洗產地」風險，對美國貿易順差持續增加，可能導致遭美國祭出反傾銷及貿易制裁的隱憂，加上美國對匯率操縱關注，都須持續關注。

阮英揚說，對越南政府來說，現階段政策重點放在維持總經環境穩定，尤其是匯率穩定，並持續推動經濟改革，還有加強與貿易夥伴國的關係，以抵減貿易戰風險，同時，會更明確化對外國直接投資（FDI）的規範標準，只要符合越南政府想吸引的條件，不論哪個國家都歡迎來投資。（編輯：林淑媛）1081205