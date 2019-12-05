外資連3個月流入 11月淨匯入逾900億元

（中央社記者劉姵呈台北5日電）金管會公布，外資與陸資11月淨匯入約29.49億美元（約新台幣906.8億元），為連續3個月淨匯入；累計今年前11月外資與陸資淨匯入達120.49億美元（約新台幣3705億元）。

金融監督管理委員會今天公布，截至今年11月30日止，外資累計淨匯入約2095.74億美元（約新台幣6兆4444元），較10月底累計淨匯入2066.26億美元，增加約29.48億美元。

另外，截至今年11月30日止，陸資累積淨匯入約1.885億美元（約新台幣57.96億元），較10月底累計淨匯入1.88億美元，增加約0.005億美元。

金管會統計，11月外資累計淨匯入約29.48億美元，陸資累計淨匯入約0.005億美元，合計約29.49億美元（約新台幣906.8億元）。

若從今年1月至11月來看，外資與陸資共淨匯入金額達120.49億美元（約新台幣3705億元）。

外資的大量匯入，也挹注了台股的表現，金管會主委顧立雄今天受訪表示，台股到今天為止，表現相對於其他主要股市穩健，並沒有因為國際情勢或相關消息「上下劇烈震盪」。

顧立雄表示，台灣不但有美中貿易戰的轉單效應，重點是台商回台投資金額大幅增加，台灣明年的經濟表現是可預期的，台灣未來前景好，股市基本面表現才能撐住。

顧立雄指出，尤其今年金融業獲利可望創歷史新高，上市櫃公司前3季稅前獲利衰退16.73%，是因為基期因素，2018年前3季獲利是史上新高，今年則是史上第3高，相較之下當然會衰退；另外他也提到，去年第4季因美中貿易戰再爆發，獲利速度衰減，今年全年上市櫃公司獲利衰退幅度「絕對不會」像前3季那麼大。（編輯：張良知）1081205