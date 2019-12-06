玉山金前11月獲利188.9億 再創歷年同期新高

（中央社記者潘姿羽台北6日電）玉山金控今天公布11月單月稅後盈餘為新台幣14億元，今年前11月稅後盈餘達188.9億元，較去年同期成長18.4%，再創歷年同期新高。

玉山金控今天公布2019年11月自結盈餘，累計前11月稅後盈餘188.9億元，EPS為1.63元。主要是子公司玉山銀行11月稅後盈餘為13.6億元，累計前11月稅後盈餘為185.6億元。

玉山金控表示，金控及各子公司持續深耕跨境服務及金融科技，各項業務穩健成長並保持優良資產品質。以玉山銀行為例，長期投入數位金融發展，自金管會開放Bank 3.0業務以來，根據銀行局公布的最新數據，玉山銀行在線上房貸、線上信貸、線上辦卡、線上簽帳分期、線上信託開戶等業務多為第1名或前3名。

玉山銀行除了投入金融科技，也深耕東協市場，日前才舉行緬甸仰光分行擴大經營祈福儀式及開業3週年感恩晚宴，緬甸駐台代表妙鄧（Dr. Myo Thet）、駐緬甸台北經濟文化辦事處代表張俊福，以及台、緬重要企業代表均到場表達祝賀。

玉山在海外9個國家地區設立28個海外據點，在東協市場除了緬甸仰光分行，設有柬埔寨UCB子行、新加坡分行、越南同奈分行、越南河內代表處，透過完整的服務網絡，結合專業且客製化的跨境金融服務，滿足台商及外資企業在東協市場發展的貿易融資、資金調度與投資等需求。（編輯：郭萍英）1081206