國巨華新科11月營收同升 庫存情況好轉

（中央社記者張建中新竹6日電）被動元件廠國巨與華新科11月營收同步攀升，兩公司也都表示，庫存情況好轉。

國巨自結11月合併營收新台幣35.2億元，較10月32.22億元成長9.2%，比去年同期53.78億元減少34.5%。

累計今年前11月國巨自結合併營收380.26億元，較去年同期726.3億元減少47.6%。

國巨指出，11月營收增加，主要是市場需求回溫，不過目前生產廠區招工不易，產量還無法大幅提升，公司成品庫存水位仍持續遞減中。

展望未來，國巨表示，美中貿易爭端不確定性仍高，公司對業績及營運展望審慎樂觀。

因應市場需求回升，國巨除了在中國大陸蘇州、東莞廠區徵召1000名作業員投入生產外，也宣布台灣高雄廠區擴大招募900名作業員。

另外為提升產能，國巨也啟動「春節加班再加倍」方案，員工在農曆除夕至大年初二期間配合加班，除了法令規定應加發工資外，公司額外加倍發放加班獎勵，鼓勵員工在農曆春節期間投入生產。

為因應5G及車用電子新科技時代，國巨將大舉擴編現有研發團隊，廣邀全球各地專精材料、化工、電子控制及機構等領域的專業技術及研發人員共200名，與國巨共同擴展5G及車用工規高階市場。

華新科自結11月合併營收22.59億元，較10月21.03億元成長7.43%，比去年同期40.31億元減少43.95%。

累計今年前11月華新科自結合併營收277.93億元，較去年同期447.94億元減少37.95%。法人指出，華新科去年基期相對較高，今年前11月營收仍是近年同期相對高點。

華新科指出，通路庫存已消化，價格趨於穩定，各類客戶積極拉貨。

市場人士指出，華新科目前積層陶瓷電容（MLCC）產品持續去化庫存，庫存天數已經低於2個月，目前急單明顯，公司正加速生產因應客戶拉貨需求。

從稼動率來看，市場人士表示，華新科目前在台灣廠區平均稼動率已達到8成。

展望被動元件市場趨勢，華新科指出，受聯網車持續成長影響，車用被動元件需求趨勢將持續。另外5G及週邊衍生應用將持續推動被動元件需求，不過仍須觀察美中貿易戰影響，市場需求仍存在不確定性。

在日本市場布局，華新科表示透過所屬成員釜屋電機日本在地的銷售平台，滲透日系主要客戶。

法人指出，華新科在台灣高雄廠以生產MLCC元件為主，車用電阻元件主要在馬來西亞生產。華新科在車規等級MLCC和晶片電阻具有量產能力。

華新科日前公告取得工業用地不動產，主要位於桃園中壢區，土地面積約折合3895坪，交易總金額新台幣11.4億元。

華新科指出，此為公司長遠永續經營發展所需，購買工業用地土地，用以供日後興建公司總部、物流、製造生產及辦公所需空間。（編輯：鄭雪文）1081206