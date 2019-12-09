應華轉型能源車零件 進入收成期

（中央社記者韓婷婷台北9日電）應華精密結合能率集團二次轉型，瞄準能源車零件、AI布局成效逐步顯現，包括電子煞車模組、電動車馬達都見到新動能，可望推動能率集團2022年營收翻倍，挑戰新台幣350億元目標。

應華精密為能率集團一員，集團另有捷邦國際、能率網通、Ikka及Sol-plus二家日本公司。

應華精密董事長董俊仁表示，2007年代為全球數位相機最大製造商，集團營業額一度高達600億元以上，但受到智慧手機問世後營運快速萎縮，近幾年歷經二度轉型，於2014年鎖定方向並積極併購日本汽車產業為目標。

應華精密副董事長董俊毅表示，應華精密旗下目前全資持有應華工業、捷邦國際、承光五金、日本第一化成及日本Sol-plus。轉型從去年開始看到曙光，收購日本能源車零件生產工廠，幸運的躲過了中美貿易的風險。其中第一化成的FPB電子煞車模組受惠於逐漸列為車輛標準配備的趨勢明確，已因應客戶需求擴增產能；另外，日本Sol-plus與客戶共同開發的電動車馬達模組也在今年第4季開始量產。

董俊毅表示，隨著車用零組件電子化趨勢帶動，加上電動車市場逐步成長，將推動應華明年來自汽車零件及電動車零件的營收貢獻突破5成，成為推動整體集團營運成長的重要動能；另外創投事業也有斬獲，內部設定能率集團3年後、2022年營收挑戰350億元目標。

應華總經理胡湘麒表示，日本第一化全力朝向車用領域發展，日本主要汽車一級供應商（Tier 1），均為第一化成客戶，產品遍及日系大品牌汽車。隨著主動安全配備重視，EPB電子煞車模組逐漸列為車輛標準配備，目前整體汽車安裝普及率還不達50%，市場成長規模仍大，第一化成已完成新一代EPB模組認證，且因應客戶要求擴充產能，預計於2019年底完成EPB產能擴充，並於2020年滿載出貨。

此外，與日本車用零部件公司共同開發的電動車專用電壓穩壓模組也在開發測試中；新加入集團的日本Sol-plus，與車廠共同開發的電動車馬達模組輕量化方案，也在2019年第4季開始量產。

展望明年，董俊毅表示，應華精密在本業轉往車用領域發展布局將迎來穩定成長獲利回收期，除訂單持續成長外，東南亞工廠布局也日趨完善，整體表現預期將有所期待。

至於旗下的能率創投，董俊毅指出，除協助應華精密集團持續在本業上尋求可供併購的汽車廠商及AI廠商外，也參與許多具潛力企業在台灣上市募資，繼2018年投資復盛應用，2019年投資冠星-KY，均在台灣資本市場有不錯表現，為公司帶來一定程度的獲利貢獻。（編輯：張均懋）1081209