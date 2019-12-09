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工研院電網學校頒百萬獎學金 培育電力電網人才

最新更新：2019/12/09 16:06

（中央社記者張建中新竹9日電）「電網學校暨人才發展聯盟」第2次獎學金得獎名單出爐，共有26人得獎；其中，成功大學學生穆瑞第（Muhammad Rizaldy）自印尼來台學習電力技術與知識，獲特別獎。

為培育電力電網人才，工業技術研究院今年2月號召產學研界組成「電網學校暨人才發展聯盟」，結合中山大學、德州大學等國內外師資，與台電專業人員開課，並提供逾新台幣100萬元獎學金，同時媒合業界實習資源和職缺，吸引年輕學子和社會人士投入電力領域。

「電網學校暨人才發展聯盟」今年6月已頒發第1次獎學金，共有17名來自交大、成大與中正大學的學生得獎；第2次獎學金得獎名單12月出爐，共有26人得獎。

其中，聯盟成員健格科技額外贊助1.5萬元獎學金，特別鼓勵自印尼來台學習電力技術的穆瑞第，希望能有更多外籍生來台學習電力相關知識，增進國際交流。

穆瑞第表示，得到的獎學金將用來支應在台灣的生活費，同時將運用獎金多參加電力相關的國際研討會發表論文，讓自己在學術領域更上層樓，未來希望能進入台灣知名企業工作，為電力產業貢獻所學。（編輯：楊玫寧）1081209

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