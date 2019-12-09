富邦金前11月每股賺5.46元 暫居金控獲利王

（中央社記者劉姵呈台北9日電）上市櫃金控除新光金以外，今天共14家提前公布11月自結獲利；其中，富邦金以累計前11月稅後純益新台幣585億元，每股稅後純益（EPS）5.46元，暫居獲利王寶座。

富邦金今天公布11月稅後純益24億元，較去年同期大幅成長291%；累計前11月稅後純益585億元，較去年同期成長10%，EPS為5.46元。國泰金公布11月稅後純益28.1億元，單月獲利較富邦金表現好，累計前11月稅後大賺590.9億元，也贏過富邦金，EPS為4.4元。

富邦金旗下各子公司11月獲利表現，除了銀行以外，壽險、產險及證券獲利都比去年同期好。台北富邦銀行11月稅後純益9.24億元，較上個月大減近45%，也較去年同期減少約20%；不過，累計前11月稅後純益195億元，則較去年同期成長9%。

富邦人壽11月稅後純益6.57億元，累計前11月稅後純益281億元。初年度保費收入（First Year Premium）持續領先同業，今年前11月達1932億元，較去年同期成長11%；總保費收入（Total Premium）為5400億元，較去年同期成長10%。

富邦產險11月稅後純益4.08億元，較去年同期強勁成長1960%，主要受惠較佳的投資績效；累計前11月稅後純益41億元，較去年同期成長9%，主因承保業務及投資績效表現亮眼，簽單保費收入也較去年同期成長9%。

富邦證券11月稅後純益1.39億元，較去年同期大幅成長632%，主要反映資本市場活動及經紀業務的收益成長；累計前11月稅後純益28億元，也較去年同期成長35%。（編輯：楊玫寧）1081209