華新科攻5G射頻天線 鎖定智慧手機模組需求

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）被動元件大廠華新科事業群資源整合聚焦5G，布局射頻元件、天線和陶瓷元件材料，鎖定5G智慧型手機模組需求。

展望5G時代被動元件市場前景，華新科指出，受裝置智能化設計驅動，中央處理器（CPU）需求增加，被動元件也大增。5G應用持續帶動天線、射頻元件及電源電力元件需求大幅增加。由於使用大量高頻元件，被動天線逐漸被主動天線取代。

此外物聯網應用帶動行動支付，電子標籤、電子紙、感應器、天線大量應用，被動元件需求也相應增加。另外穿戴產品持續成長，引領模組與封裝行業對新型態被動元件需求；新材料也將取代舊有材料與設計。

華新科分析，5G衍生的週邊應用對被動元件需求，將更勝於5G基礎設施。

華新科集團積極布局5G領域，其中華新科布局射頻設計及射頻元件，也深耕低溫共燒陶瓷技術（LTCC）電路設計。關聯企業佳邦科技布局射頻天線設計量測和磁性材料加工，子公司信昌電布局陶瓷介電粉材料。

從應用來看，華新科鎖定5G智慧型手機的模組需求。市場人士預估，5G手機用射頻元件包括天線、訊號擴大器與濾波器等市場總產值規模，將是4G LTE的3倍，5G手機天線數量由3個增加到8個。

從被動元件來看，市場人士表示，01005小型化的電容及電阻、以及小型Molding-Power2012將成為標準元件，功率電感的需求將增加2到3倍。

觀察通路庫存狀況，華新科指出，通路庫存已消化，價格趨於穩定，各類客戶積極拉貨。

市場人士指出，華新科目前積層陶瓷電容（MLCC）產品持續去化庫存，產品庫存天數已經低於2個月，目前急單明顯，公司正加速生產因應客戶拉貨需求。

從稼動率來看，市場人士表示，華新科目前在台灣廠區平均稼動率已達到8成。

法人指出，華新科在台灣高雄廠以生產MLCC元件為主，車用電阻元件主要在馬來西亞生產。華新科在車規等級MLCC和晶片電阻具有量產能力。（編輯：趙蔚蘭）1081210