台商回流拉抬 調查：明年第1季聘僱需求續攀升

（中央社記者蔡芃敏台北10日電）萬寶華今天公布2020年第1季台灣就業展望，為近6季以來最高點，蟬連亞太區第2。萬寶華分析，受到台商回流、外商投資個案增加等因素影響，台灣整體聘僱信心持續穩健樂觀。

人力資源公司萬寶華（ManpowerGroup）今天透過新聞稿公布「萬寶華全球展望調查」，共訪談1095位雇主，以了解企業於2020年1月至3月間聘僱狀況。

調查結果顯示，25%企業主預計增加人力，4%減少人力，69%維持不變，將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為21%，排除季節因素後為23% ，顯現台灣整體聘僱信心持續穩健樂觀，並且再次蟬連亞太第2，僅次日本。

萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇分析，本次調查是近6季以來最高點，各行業雇主均預估2020年首季有人力聘僱計畫，與上季相比波動平穩，但與去年同期相比，有5大行業均呈上升趨勢。

吳璧昇說，景氣預測機構預估明年經濟成長率將優於今年，加上受到台商回流投資建廠、中美貿戰轉單效應、外商投資個案增加、推動前瞻基礎建設等，這也呼應2020年第1季穩健的就業人力需求趨勢預測。

觀察7大行業，以工程建設業需求33%最高，服務業32%居次，批發零售業以28%排名第3，金融保險及不動產業以及製造業淨值分別為26%及21%。而聘僱意願居末的產業為休閒餐旅業，淨值為9%。

工程建設業為7大行業之首，與去年同期相比增長14個百分點。萬寶華分析，原因包含台商加速回台投資建廠達標、再生能源專案計畫帶動離岸風電產業鏈人才需求，重點職缺包括環安衛、工程類等專業人才，若兼具英語能力更受青睞。

另外，若以國家區域比較，明年第1季亞太地區人力需求仍為樂觀，7個國家或區域中，日本、台灣、澳洲與香港排名前3，新加坡及中國大陸則為亞太地區聘僱趨勢較為保守的地區。（編輯：趙蔚蘭）1081210