雙子星案 藍天旗下台北雙星公司17日簽約

（中央社記者吳家豪台北10日電）藍天電腦今天公告，投資公司台北雙星接獲台北市政府捷運工程局函文通知，有關台北市西區門戶計畫台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案（雙子星案）將於12月17日舉行簽約典禮。

台北雙星股份有限公司發起人為藍天電腦及宏匯公司，於11月7日檢具各項應備文件，向經濟部申請設立登記；經濟部確認各項文件已齊備，且符合公司法規定格式，於11月11日完成該公司設立登記。

藍天宏匯團隊日前表示，期待雙子星案相關流程及建設能盡快推動，讓地主、市府與全體市民可以很快看到成果。

依照雙子星案合約內容，投資人在簽約後6個月內，必須提出建照執照申請，包含申請前的環評與交評；取得建照執照後6個月內，投資人必須提出有關土地與建築成本鑑價和權益分配的建議案，且投資人須在取得建照執照後6個月內開工。

按照合約規定推算時程，雙子星案可望於2020年下半年取得建照並動工，其中56層樓的C1大樓預計最快2025年完工，76層樓的D1大樓預計最快2026年完工。

台北市捷運局10月18日宣布，台北雙子星案由次優申請人、藍天電腦與宏匯團隊合組團隊遞補，原先的最優申請人南海馬頓團隊形同出局；不過，南海馬頓團隊仍表示會完成與經濟部及台北市政府的訴訟程序，並尋求世界貿易組織（WTO）爭議解決管道。（編輯：鄭雪文）1081210