上市櫃公司大陸及海外投資收益 連3季雙雙衰退

（中央社記者劉姵呈台北10日電）金管會今天公布，上市櫃公司第3季大陸及海外投資收益同步衰退，已連3季雙雙衰退；官員表示，主要是受到大中華區市場需求疲弱，價格下降導致獲利衰退，且全球經濟環境不確定因素高，影響訂單。

金融監督管理委員會今天公布上市櫃公司今年第3季大陸及海外投資情形，上市櫃公司於大陸地區第3季投資收益合計為新台幣2133億元，較去年同期減少23億元，年減1.06%。

證期局副局長張振山表示，其中，上市公司投資利益較去年同期減少34億元，主要是因為其他電子業因通訊產品銷售動能不佳所致；上櫃公司則因光電業成本控管得宜，投資利益則較去年同期增加11億元。

金管會統計，截至第3季止，上市櫃公司合計有1201家赴大陸投資，其中，上市公司有670家，上櫃公司有531家，占全體總家數約75.02%，較去年底增加1家。

再者，上市櫃公司於海外地區第3季投資收益合計為3406億元，較去年同期減少606億元，年衰退達15.1%。

張振山指出，上市公司主要是因為電子零組件業在大中華區整體市場需求疲弱影響，價格下降導致獲利減少，此原因就占了一半；另外造紙業的紙漿、鋼鐵價格都下跌，也導致獲利減少。上櫃公司主要是半導體業受到全球經濟環境不確定性因素較高，影響市場和客戶訂單變化，獲利呈現減少。

金管會統計至第3季止，上市櫃公司合計有1275家赴海外投資，其中，上市公司有712家，上櫃公司有563家，占全體總家數約79.64%，較去年底增加4家。（編輯：楊凱翔）1081210