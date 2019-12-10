生技股11月營收 寶齡瑞基同創歷史新高

（中央社記者韓婷婷台北10日電）生技類股11月營收陸續公布，新藥廠寶齡富錦及現場檢測廠瑞基11月營收衝上歷史新高，岱宇則創下歷年同期新高。

寶齡富錦受惠於醫美與新藥表現亮眼，帶動11月營收達新台幣1.96億元，年增8.5%，月增達84.64%，創下歷史新高；累計今年前11月營收約14.12億元，已經超越2018年全年合併營收。法人預估，寶齡富錦今年將創下連續6年營收及獲利正成長的歷史性紀錄，在新藥類股中表現亮眼。

寶齡富錦表示，旗下腎臟新藥拿百磷在國際上有新斬獲，美國合作夥伴（Akebia）於第3季線上法人說明會中，宣布拿百磷已成功打入全美最大的連鎖洗腎中心（FMC），由於FMC占有60%的美國洗腎市場，預料將有效推動拿百磷於美國市場占有率及營收表現。

另外，日本合作夥伴（Torii）在第2適應症（廣意行貧血症）取得正向臨床數據後，也將積極進行藥證及健保藥價的申請，後續將為寶齡富錦再添獲利動能。

瑞基海洋生物科技11月合併營收4002萬元，再創歷史新高，較去年同期成長106.57%；累計前11月營收衝破3億元關卡，達3.21億元，年成長率達94.51%。

瑞基表示，11月成長主力來自於中國市場與畜產市場。豬隻畜牧市場方面，非洲豬瘟檢測需求熱烈，中國豬市處於復養階段，相關檢測需求強勁；亞洲周邊國家防疫需求大增，泰國、菲律賓等國皆下單非洲豬瘟等試劑。

在其他畜禽方面，沙烏地阿拉伯環境水利農業部（簡稱MEWA）月初追加訂購POCKIT Central畜產邊境防備試劑產品（如禽流感、口蹄疫等），水產市場持續穩定出貨。

全球前三大健身器材廠商岱宇國際受惠健身器材傳統旺季帶動整體出貨表現暢旺，11月合併營收5.26億元，年增1.34%續創歷年同期新高紀錄；累計前11月合併營收52.55億元，較去年同期成長7.34%。

岱宇表示，為搶灘北美黑色星期五、網購星期一與年底耶誕新年等重要節慶商機，北美SOLE品牌推出新款家用健身器材產品，銷售表現帶動前11月SOLE品牌銷售較去年同期成長24%，加上XTERRA與SPIRIT品牌知名度提升，出貨量與接單逐步升溫。（編輯：張良知）1081210