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瑞昱捷報頻傳 獲亞馬遜酷狗訂單

最新更新：2019/12/11 11:01

（中央社記者張建中新竹11日電）網通晶片廠瑞昱接單好消息不斷，不僅搶下酷狗彩虹糖藍牙無線耳機訂單，還成功取代美商，打進亞馬遜（Amazon）智慧音箱供應鏈。

亞馬遜智慧音箱過去多採用美商的音頻放大器，據拆解網站新出爐的報告指出，瑞昱成功取代美商，音頻放大器與音頻編解碼器獲亞馬遜新款智慧音箱Echo Show 5採用。

瑞昱在藍牙無線耳機市場也有新斬獲，繼打進雷柏、瘋米與餘音聲學等多家廠商供應鏈，瑞昱的方案RTL8763BFR又獲酷狗彩虹糖藍牙無線耳機採用。

酷狗深耕音樂領域多年，之前打造的M1藍牙無線耳機曾創下天貓淘寶銷量第一的佳績，這次新推出的彩虹糖藍牙無線耳機因造型小巧可愛，並有8款絢麗顏色，頗受市場關注。

瑞昱第4季在藍牙無線耳機業績升溫，網通業績同步成長，將可緩解個人電腦與消費型產品需求趨緩影響，整體第4季業績表現可望淡季不淡，全年營收將逼近新台幣600億元關卡，改寫歷史新高紀錄。

法人預期，瑞昱明年營運依然樂觀，在藍牙無線耳機與無線網路業務持續成長，瑞昱明年營收可望再成長近1成，續創歷史新高紀錄。（編輯：張均懋）1081211

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瑞昱4月營收創新高 法人估第2季有望寫新紀錄

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