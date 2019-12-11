遠傳跨足開放銀行 擴大布局金融科技

（中央社記者吳家豪台北11日電）遠傳與國立政治大學商學院金融科技研究中心產學合作，加入開放銀行（Open Banking）第三方服務業者，未來將跨足金融科技服務，成為全台首家加入開放銀行的電信業者。

金融監督管理委員會今年10月推動開放銀行，是指在取得消費者同意後，透過開放應用程式介面（Open API）與其他銀行或第三方服務供應商（TSP）的合作，提供更加個人化、多元的金融服務。

遠傳表示，在12月9日舉行的政大金融科技國際產學聯盟會員座談會上，政大國際產學聯盟營運長王儷玲於會中正式宣布遠傳電信加入聯盟TSP業者，未來將共同深耕金融科技領域，並推動台灣開放銀行的發展。

遠傳指出，藉由成為政治大學國際產學聯盟成員，將可快速進入金融科技領域創新應用的運作，與聯盟中的銀行會員快速對接；而開放銀行的精神是將金融數據的主導權還給消費者，以追求用戶利益的極大化。

政治大學國際產學聯盟今年5月成立「開放銀行創新實驗室」，研究國際開放API的推行方式及運行模式，也定期舉辨開放銀行政策與法規座談會，討論國內開放API的相關法規、安全標準進行審閱，並蒐集銀行與TSP業者的需求。（編輯：蘇志宗）1081211