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11月外銷訂單估續黑 12月後走勢審慎樂觀

最新更新：2019/12/15 09:31

（中央社記者廖禹揚台北15日電）受到高基期及全球景氣趨緩影響，經濟部統計處預估11月外銷訂單接單金額將持續負成長，但12月有機會轉正；學者指出，美中貿易戰傳出有利訊息，後續走勢審慎樂觀。

統計處20日將公布11月外銷訂單統計，根據先前預估，接單金額可能落在460至470億美元，年減1.4%至3.5%，將連續13個月呈現負成長。

受到美中貿易戰等國際經貿情勢影響，全球需求趨緩、原物料價格下跌抑低傳統貨品接單表現，外銷訂單自去年11月翻黑後續呈負成長。做為上半年抑制減幅的資訊通信產品接單在高基期影響下，7月翻黑後連續4個月負成長。

根據統計處調查廠商對11月接單看法，以金額計算動向指數47.4，預期接單較10月減少，經濟部官員指出，美中貿易紛爭在11月局勢仍不明朗，加上原物料價格低檔盤旋，整體預期較去年同月呈現負成長，但隨著進入歐美年終消費旺季，加上人工智慧、5G基礎建設等新興應用商機升溫，可望挹注後續接單回穩。

中央研究院經濟所研究員周雨田接受中央社記者訪問表示，外銷訂單接單下滑情勢減緩，除年底進入傳統接單旺季，也顯示整體大環境有所改善，加上美中第一階段貿易協議又傳出好消息，未來走勢審慎樂觀。

周雨田也說，若12月接單轉正，明年持續維持正成長機率不小，但因影響因素多，例如美中貿易協議何時會正式簽訂、中國經濟成長速度減緩等，都須持續觀察。

值得注意的是，外銷訂單至10月雖連續12個月負成長，但海外生產比累計較去年同期增加0.4個百分點，反映業者調整生產策略，有助工業生產指數成長；統計處23日也將公布工業生產指數統計，統計處預估其中占大宗的製造業生產指數11月有轉正可能，估年減1%至年增2%。（編輯：黃國倫）1081215

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