世界新車大展28日登場 科技概念車吸睛

（中央社記者韓婷婷台北17日電）2020世界新車大展28日將在南港展覽館登場，全球34個汽車品牌參展，超過300台新車、近4000個展位，是台灣歷年來最大車展，自動駕駛、科技概念車將是亮點。

主辦單位台北市汽車代理商業同業公會（TADA）表示，今年邁入第23屆，車展除了強調正統性以及原廠參加的品質保證，是全台唯一與世界級車展同步的旗艦車展，來自台、美、德、英、法、日、韓、義、捷等全球車商齊聚參展，包含最新主力車型、未來概念車、綠能電動車及華麗超跑，將是吸睛焦點。

各大車廠除了將發表2020年全新車款外，5G時代來臨與物聯網(IoT)的發展及創新應用備受矚目，相關技術衍生許多創新應用，像是自動駕駛、語音助理、遠端操作、人臉識別、物體偵測等技術，轉變為當今的智慧汽車，可提供更簡易、安全、快速的駕駛體驗。多家車商此次也將首度展示「未來概念車」。

華麗超跑一向是車展必看亮點之一，各式最新、稀有、豪華車款將亮相。

在環保意識與政策鼓勵下，各國電動車銷售量與日俱增，根據 Inside EVs 資料，2018年全球電動車總銷售年增40%，各大車廠也規劃2020年全新車款準備在車展發表。

從今年預售票觀察，主辦單位預期至2020年1月5日止共9天展期有望突破40萬人次，較上一屆成長約3成。（編輯：楊玫寧）1081217