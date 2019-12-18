中華電信廣結盟再投資 郭水義掌舵站穩龍頭

（中央社記者江明晏台北18日電）全球電信市場飽和，獲利呈下滑趨勢，中華電信積極轉型，並持續找尋新興服務挹注營運，總經理郭水義表示，中華電將以「廣結盟」、「再投資」等策略持續站穩龍頭。

傳統電信市場飽和、競爭激烈加上資訊與通信科技（ICT）專案認列遞延，中華電信今年前3季每股盈餘（EPS）新台幣3.22元，未達財測低標，市場解讀，繼去年之後，中華電恐怕今年也無法達到財測目標，今年財測EPS低標為4.4元。

針對中華電恐連續兩年未能達成財測目標，郭水義接受中央社訪問時指出，這幾年全球電信業者，都面對市場成熟飽和、積極尋找新興服務的狀況，過程中難免有盈餘下滑趨勢，但首先要澄清，中華電這2到3年訂目標的方式是「取法乎上」，財測都是相對有挑戰性，和競業相比獲利衰退幅度也小，從這個角度來看，會比較公平，今年中華電在設定財測目標上，還是希望能鼓勵團隊來向上爬升，設定的態度也不會有改變。

中華電近期再度拍板加薪，他認為，加薪不只是留才，也希望在中華電在這波退休潮中，吸引更多優秀的年輕夥伴加入打造各種商機。

中華電並持續找尋新興服務挹注營運，郭水義表示，併購與轉投資是未來中華電持續積極努力的領域，涵蓋ICT、資安、雲端服務等範圍，中華電在拓展過程中，發現任何適合標的都會「毫不手軟」採取各種可能合作方式。

他表示，從中華電十幾年前民營化開始到現在，有許多案例發展都很不錯，盼中華電持續連結外界優勢，讓有實力的單位融入到中華電的艦隊，並保有很好的戰鬥力，舉例來說，精測、是方都是很好的「小金雞」，未來在智慧解決方案領域，如遇上外界不錯的能量，都是中華電可以結盟的夥伴。

郭水義並從微軟執行長薩帝亞‧納德拉（Satya Nadella）所寫的書「刷新未來」（hit refresh）中，講述微軟重返榮耀的過程得到靈感；微軟先前遭逢許多對手超車，但納德拉上任後，積極和以前的競爭對手如蘋果、亞馬遜、Google、Facebook等展開合作，讓微軟股價在5到6年內飆漲。

郭水義表示，他也從微軟經驗裡體會到「廣結盟」的重要性，另外還有3大體會，第一，「滿腦子都是客戶」，這也是為什麼中華電會打造以客戶為中心的轉型；第二，要更多元更包容來看待很多事情，尋求業務多元化，包容內部不同聲音，「兼聽則明，偏聽則蔽」；第三，以One CHT的理念執行，做任何業務推廣，所有單位都應相互配合投入。

他也認為，中華電必須要「再投資」（reinvestment），意即中華電賺到的錢不能放在口袋裡，除了發放給股東該有的股利外，要下決心再投資，創造更多商機，積極邁開腳步。（編輯：蘇志宗）1081218