展望2020年 花旗估美聯準會將不再降息

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）展望2020年，花旗集團預測，全球經濟成長率為2.7%，與2019年持平；在美國聯準會（Fed）動作方面，基於美國經濟表現不錯，且仍有利率以外的調整工具可使用，預估Fed明年將不會再降息。

花旗銀行今天舉辦「2020年投資展望記者會」，花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞預測，2020年全球經濟成長率為2.7%，其中，美國預測為2%、中國為5.8%，各比其2019年的2.3%及6.2%略為下滑，對新興市場經濟成長率預測為4.3%，比2019年的4%增加，整體來看，經濟沒有太大問題，呈現穩健復甦。

曾慶瑞提醒，2020年仍要留意地緣政治、貿易爭端及景氣衰退風險，其中，在美中貿易戰部分，雖然雙方已逐漸達成第一階段協議，但這畢竟是全球第一大國及第二大國的角力競逐戰，預估在2020年美國大選以前完全落幕的可能性不高。

在投資方面，曾慶瑞點出，明年應掌握4大主題。第1，2020年股市仍有表現機會，整體投資主軸仍是股優於債，根據花旗集團的熊市指標分析，目前18項熊市指標中僅4項示警，顯示股市似乎仍未有邁入熊市的疑慮，現正處於牛市晚期階段，經濟成長同時伴隨信用利差擴大及市場高度波動等風險，因此建議投資人進行多元資產配置。

第2，花旗看好新興亞洲股市及醫療保健產業，美股雖然近期屢創新高，但基於居高思危，建議投資人可將眼光轉到本益比較低的新興亞洲市場；在產業方面，健康護理產業不僅具有防禦色彩，在2020年市場風險意識抬頭的情況下，可望成為資金停泊的投資選擇。

第3，雖然預估明年市場表現股優於債，但在低利環境下，固定收益仍是市場波動時應考慮配置的部位，建議投資人可考慮布局美國投資等級債、高股息股票及亞洲高收益債。第4，貨幣方面，預估英鎊、歐元可望反彈，澳幣、紐幣則將走弱。

曾慶瑞分析，2020年Fed將不會降息，從最新一次會議紀錄看，Fed認為目前的利率政策已足夠，先前擔憂的不確定因素已去除，美國經濟表現不錯，家庭負債比率大幅降低，可支配所得增加，推升國內消費力道，可望支撐經濟成長，加上仍有利率政策之外的工具可使用，預估將維持利率政策不變。（編輯：郭萍英）1081218