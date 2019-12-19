國巨受惠標準型MLCC看漲 外資予目標價500元

（中央社記者鍾榮峰、吳家豪台北19日電）外資報告指出，被動元件MLCC價格趨穩，通路商回補庫存，部分標準型MLCC到明年第1季供應續吃緊，價格上揚5%到10%，預期國巨明年上半年平均價格可望年成長5%到10%。

亞系外資看好基美收購案將推升國巨股價走揚至明年下半年，且將挹注國巨2020年、2021年每股盈餘約9%、34%，給予國巨「買進」投資評等和目標價500元。

觀察被動元件積層陶瓷電容（MLCC）定價走勢，外資法人報告指出，從10月份開始MLCC價格趨穩，主要是終端應用需求帶動供應鏈回補庫存，由於部分標準型MLCC產品供應吃緊，通路商近期持續建立庫存。

加上勞工持續短缺、招工不易，部分標準型MLCC產品供應吃緊的狀況可能延續到明年第1季，帶動標準型MLCC產品價格上揚約5%到10%。

展望明年和後年MLCC市場趨勢，外資法人預估，明年標準型MLCC產品市場可望年成長9%，後年可望年成長10%，主要受惠5G智慧型手機滲透率提升，帶動MLCC拉貨需求。

法人指出，智慧型手機所需MLCC元件平均數量約550顆到900顆左右，若是5G手機，平均單支所需MLCC數量將超過1000顆。報告預期從4G過渡到5G手機，平均單支所需MLCC元件數量將增加33%。

觀察廠商布局，外資法人指出，日系大廠村田製作所（Murata）逐步退出標準型MLCC市場，將釋出5%到10%的市場需求給其他供應廠商，預估國巨可望直接受惠。

外資法人預估明年上半年國巨在產品平均銷售價格（ASP）可望較今年同期成長5%到10%，明年國巨在標準型MLCC產品業績表現可望回到成長軌道。

美系外資法人日前調查中國主要通路商指出，市場預期明年第2季開始可能出現供應吃緊的狀況，此外MLCC交期拉長、需求增溫、加上MLCC廠商生產持續維持紀律，整體MLCC市況持續回溫。

法人也指出目前MLCC庫存水位正常，第4季訂單交期從原先的4週到6週、延長到8週左右。值得注意的是，通路商MLCC價格有上揚的跡象，從10月迄今價格上揚幅度約10%，小部分客戶價格上揚達3成。

全球MLCC前5大廠商包括日本村田製作所、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電以及TDK等。國巨是全球前3大MLCC製造商。到今年第3季，MLCC占國巨整體業績比重約3成。台灣主要MLCC廠商包括國巨、華新科（2492）、禾伸堂（3026）。（編輯：張均懋）1081219