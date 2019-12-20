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標準型MLCC價格看漲1成 國巨創1年波段高

最新更新：2019/12/20 09:37

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）外資法人預估部分標準型MLCC到明年第1季供應續吃緊，價格上揚5%到10%。被動元件大廠國巨早盤創近1年來波段高點，華新科和禾伸堂走堅。

國巨今天早盤最高來到396元，漲3.4%，是去年12月上旬以來波段高點，華新科最高來到187.5元，漲1.9%，禾伸堂來到101元，漲1.71%。

觀察被動元件積層陶瓷電容（MLCC）定價走勢，外資法人報告指出，從10月份開始MLCC價格趨穩，主要是終端應用需求帶動供應鏈回補庫存，由於部分標準型MLCC產品供應吃緊，通路商近期持續建立庫存。

加上勞工持續短缺、招工不易，部分標準型MLCC產品供應吃緊的狀況可能延續到明年第1季，帶動標準型MLCC產品價格上揚約5%到10%。

展望明年和後年MLCC市場規模趨勢，外資法人預估，明年標準型MLCC產品市場可望年成長9%，後年可望年成長10%，主要受惠5G智慧型手機滲透率提升，帶動MLCC拉貨需求。

因應市場需求回升，國巨除了在中國大陸蘇州、東莞廠區徵召1000名作業員投入生產外，公司宣布台灣高雄廠區擴大招募900名作業員。

國巨除了具備量產01005規格MLCC和晶片電阻（R-chip）產品的能力外，也已著手開發008004規格的MLCC產品，目標鎖定5G智慧型手機應用。

華新科指出，通路庫存已消化，價格趨於穩定，各類客戶積極拉貨。

市場人士指出，華新科MLCC產品持續去化庫存，產品庫存天數已經低於2個月，目前急單明顯，公司正加速生產因應客戶拉貨需求。

從稼動率來看，市場人士表示，華新科目前在台灣廠區平均稼動率已達到8成。

全球MLCC前5大廠商包括日本村田製作所（Murata）、韓國SEMCO、台灣國巨、日本太陽誘電、以及TDK等。國巨是全球前三大MLCC製造商。到今年第3季，MLCC占國巨整體業績比重約3成。台灣主要MLCC廠商包括國巨、華新科、禾伸堂。（編輯：黃國倫）1081220

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