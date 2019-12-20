公準精密明年獲利挑戰次高 早盤急拉攻上漲停

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）公準精密布局低軌道衛星零件產品，法人預估明年獲利挑戰歷史次高。公準精密今天早盤股價急拉攻上漲停32.5元，創4月中旬以來波段高點。

公準精密持續布局包括微影製程設備和電子束檢測設備零組件等半導體設備零組件。法人預估，明年半導體微影製程設備零組件在單一客戶業績成長幅度，可望超過2成。

此外公準精密在航太產業布局航太致動/伺服閥、以及低軌道衛星零件等產品。公司指出目前航太產品已經獲得4家公司認證，其中與一家火箭公司合作，開發低軌道衛星零件產品，首批產品可望在明年第1季出貨，此外預估航太致動/伺服閥可望在明年明顯量產。法人預期明年航太致動/伺服閥業績占比可到1成。

展望今年第4季和明年營運表現，法人預估公準精密今年業績可望小幅成長，第4季毛利率可望上今年單季高點，明年每股純益可挑戰3元，目標站上歷史次高。

公準精密主要從事高精度精密加工及航太等級特殊製程金屬精密加工，應用在顯示器設備、半導體、航太及能源產業等。

從營收比重來看，今年前3季顯示器設備、半導體設備及航太國際級大廠OEM廠，三大產品營收比重分別是39%、36%及16%。公準精密主要客戶包括艾司摩爾（ASML）、漢微科、矽品、華泰、應用材料（Applied Materials）、UTAS、GE Power、Capstone等。（編輯：黃國倫）1081220