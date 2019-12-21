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央行憂影響經濟3大不確定 RCEP與轉單效應入列

最新更新：2019/12/21 16:05

（中央社記者潘姿羽台北21日電）中央銀行根據經濟情勢，預測台灣2020年經濟成長率為2.57%，不過經濟仍受諸多不確定因素影響，RCEP預計明年簽署協定、轉單效應能否延續，都是影響明年台灣經濟表現的不確定性。

央行提供的資料指出，影響2020年台灣經濟表現的國內外不確定因素仍多，國內主要有3大不確定因素，第一便是區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）可能簽署的衝擊。

央行認為，隨著印度宣布退出，中、日等15國預計明年完成協定簽署，如此一來，台灣出口至RCEP會員國的產品未來將面臨關稅障礙，不利產品競爭力。

經濟部日前已對於RCEP完成談判一事發表看法，經濟部長沈榮津說明，台灣與RCEP參與國貿易額已有7成為零關稅，其他項目則可以產業轉型來因應。

央行列出影響明年經濟的3大不確定因素，其次是政府推出的促進民間投資方案落實程度，央行表示，投資台灣三大方案的執行績效，將影響明年民間投資擴增動能。

第三、轉單效果是否延續；央行表示，隨著美中加徵關稅清單結構改變，加上今年比較基期墊高，明年由中國大陸出口至美國的轉單效果可能不如今年，不過受惠於中國大陸高科技產業加速「去美國化」，由美國出口至中國大陸的轉單效果進而增加，兩者力道的強弱將影響明年台灣出口成長。

至於國外不確定性因素，央行認為，主要國家經濟成長減緩幅度、全球貿易爭端紛擾未解、主要經濟體央行貨幣政策寬鬆力道，以及地緣政治風險仍多，這些因素都須持續關注。（編輯：張均懋）1081221

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