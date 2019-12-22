美中達首階段貿易協議 科技戰恐持續延燒

（中央社記者張建中新竹22日電）美中達成第一階段貿易協議，工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元認為，美中科技戰並不會就此結束，仍將持續延燒。

美國與中國達成第一階段貿易協議文本，原定12月15日起針對價值1600億美元的中國輸美貨品加徵15%關稅措施，美國貿易代表署決定無限期暫停實施，讓產業界暫時鬆了一口氣。

擔任三三會理事長的仁寶董事長許勝雄認為，不只美、中兩國可以稍微喘口氣，對於以出口導向的台灣也會有正面效益，只是變數仍不少。

鍾俊元表示，目前關稅尚未完全取消，美中貿易戰仍未結束，不過，貿易戰只是表面，關稅也只是手段，最終還是會降下來。

他認為，中國已挑戰美國全球霸權地位，引發美國憂慮，兩國展開科技戰無法避免，即便未來雙方達成最終貿易協議，美方仍會有序管制新興科技，限制中方在美投資或購併，並限制關鍵零組件輸出中方特定廠商。

鍾俊元預期，未來美中戰略科研自主創新將會壁壘分明，美國將會戰略圍堵中國科研發展，台灣應力求戰略科研合作，成為美國自主創新不可或缺的成員。

鍾俊元認為，在下世代科研布局，全球區域生態將各具特色，台灣應關注美、歐、日科研動向，與美、歐合作，發揮台灣優勢，扮演互補的角色。

晶圓代工廠台積電創辦人張忠謀先前也表示，世界已不再安寧，並提醒台積電將會是地緣策略家的必爭之地。

張忠謀認為，除保持技術領先、製造優越及客戶信任3個競爭優勢外，台積電還要堅守以誠信正直為首的經營理念，對台積電才是最好的保護，才能在紛亂的世界繼續繁榮，為世界社會非常有用的一員。（編輯：張良知/趙蔚蘭）1081222