安永調查：近半亞太企業 計畫1年內進行併購

（中央社記者吳佳蓉台北23日電）安永（EY）今天發布「全球資本信心晴雨表報告」，近7成亞太區企業高階主管認為近期不會出現全球經濟衰退，比重遠高於全球受訪者，對經濟抱持信心，而為追求成長，多達近半企業計畫1年內進行併購。

安永聯合會計師事務所今天發布每兩年進行一次的「全球資本信心晴雨表報告」，本次調查對象包括來自45國、共2900家企業高階主管，其中749家為亞太企業。

安永摘要其中針對亞太區的調查結果，高達72%受訪亞太地區高階主管認為全球經濟正在成長，58%的亞太地區受訪者認為其所在地的經濟會成長。同時，有68%的亞太地區高階主管認為近期不會出現全球經濟衰退，比全球受訪者高出14個百分點，且大多數亞太地區高階主管對該地區的經濟展望預測為將反彈上升。

安永表示，這反映出亞太區企業主管對於全球與當地經濟的穩定性抱持信心，不過，因新創公司成長迅速滲透，使得傳統商業模型面臨到更大的壓力，因此紛紛尋求併購作為促進成長的途徑。

調查顯示，49%受訪亞太區企業高階主管表示，計畫在未來1年內進行收購，比率超過近10年亞太區的調查平均42%；反映雖有貿易戰爭等地緣環境不確定性存在，亞太區企業高階主管對全球經濟及當地市場的預期擴張成長仍有信心，貿易戰並未削減併購交易的吸引力。

其中，中國企業雖然面臨貿易戰等外部挑戰，仍有46%願意嘗試進行併購；57%受訪日本企業打算未來一年內進行併購交易，為此次調查意願最高的地區之一，主要包括海外收購成本較低等；受訪亞太企業最有意願併購美國、中國、英國地區標的。

安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬表示，影響亞太地區的不利因素反而促進併購活動，併購被視為拓展新市場以及取得新科技和新產能的途徑，此藉此尋求成長。

何淑芬指出，台灣已從高成長開發國家進入成熟已開發經濟體，經濟成長率相較開發中的國家低，加上台灣融資成本較低廉，可見台灣企業積極向外尋求成長動能，或透過向外併購以取得新科技。

另一方面，調查顯示，67%受訪亞太企業已投資數位及科技資產以保持成長動力，除收購外，也持續透過企業創投資金以及外部資金來投資新科技；亞太區企業未來一年內最熱門的前三大投資領域，分別為生物科技、科技，以及第一次上榜的媒體娛樂業。

何淑芬認為，新科技及新創出現，重新定義了企業所處的競爭環境，企業必須要建造、合作、投資在科技以鞏固未來成長，目前大環境情勢雖會影響到企業成長，但也是讓台灣企業重新審視策略及規劃，以確保可以在這波經濟情勢中，抓住未來長期的成長契機。（編輯：黃國倫）1081223