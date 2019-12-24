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中台灣加速器創業論壇 展示人工智慧媒合成果

最新更新：2019/12/24 13:06
科技部中科管理局24日舉辦「中台灣加速器與創新創業論壇」，會中展示人工智慧技術媒合成果，希望將技術推廣到企業，協助產業轉型升級。中央社記者蘇木春攝　108年12月24日
科技部中科管理局24日舉辦「中台灣加速器與創新創業論壇」，會中展示人工智慧技術媒合成果，希望將技術推廣到企業，協助產業轉型升級。中央社記者蘇木春攝　108年12月24日

（中央社記者蘇木春台中24日電）科技部中科管理局今天舉辦「中台灣加速器與創業論壇」，會中展示人工智慧技術媒合成果，期盼透過加速器聯盟，打造優質創新創業環境，將技術推廣到企業，協助產業轉型升級。

中科管理局於今年10月間，邀請國內11家新創加速器及創業育成中心成立「中台灣加速器聯盟」，以扶植新創產業及培育產業人才。

論壇今天在中科智慧機器人自造基地舉辦，會中展示媒合成果，並進行「AI人工智慧產業應用趨勢及新創團隊募資要件分享」專題演講，科技部政務次長許有進、中科管理局長許茂新等人都出席。

許有進接受媒體聯訪時表示，科技部發展人工智慧技術，除了設立AI創新研究中心以外，另外就是中台灣加速器聯盟與南台灣機器人創新基地，創新基地主要培育人才，加速器則是打造優質創新創業環境，將技術推廣到企業及募集資金，協助產業轉型升級。

許有進指出，中部大肚山地區有很強的機械產業，透過智慧製造將人工智慧引進來，來解決企業的問題，同時結合加速器中的新創團隊，希望藉機會讓投資人加入投資。

許茂新說明，中科智慧機器人自造基地成立以來，已引進16家新創團隊，目前已進入到第2期，最主要來協助企業界解決問題，使企業能夠智慧化，中部地區是機械產業重鎮，其中醫療器材產業適合與智慧化結合，希望協助業者往高階醫材發展，強化競爭力。

論壇邀請福寶科技、開啟基因、云醫智能及聯騏技研等4家新創公司展示相關技術，其中福寶科技投入外骨骼機器人技術研發；開啟基因開發全自動循環游離腫瘤核酸純化儀；云醫智能整合健康數據分析與雲端創新服務；聯騏技研研發智慧門鎖與門禁系統，搶攻智慧城市市場。（編輯：黃世雅）1081224

科技部中科管理局24日舉辦「中台灣加速器與創新創業論壇」，會中展示人工智慧技術媒合成果，科技部政務次長許有進（左3）、中科管理局長許茂新（左4）等人都出席。中央社記者蘇木春攝　108年12月24日
科技部中科管理局24日舉辦「中台灣加速器與創新創業論壇」，會中展示人工智慧技術媒合成果，科技部政務次長許有進（左3）、中科管理局長許茂新（左4）等人都出席。中央社記者蘇木春攝　108年12月24日
科技部中科管理局24日舉辦「中台灣加速器與創新創業論壇」，科技部政務次長許有進表示，中部大肚山地區有很強的智慧機械產業，希望透過智慧製造將人工智慧引進來，來解決企業的問題。中央社記者蘇木春攝　108年12月24日
科技部中科管理局24日舉辦「中台灣加速器與創新創業論壇」，科技部政務次長許有進表示，中部大肚山地區有很強的智慧機械產業，希望透過智慧製造將人工智慧引進來，來解決企業的問題。中央社記者蘇木春攝　108年12月24日
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