遠百信義A13將試營運 明年1月正式開幕

（中央社記者吳柏緯、潘姿羽台北24日電）信義區百貨戰火再起，遠百信義A13將在明天起試營運，約9成的櫃位會同步營運，遠百總經理徐雪芳指出，遠百信義A13首創百貨智慧物流系統，實踐免提袋購物。預計明年1月中正式開幕。

台北市信義區為百貨一級戰區，包括台北101、貴婦百貨BELLAVITA、新光三越新天地、誠品信義、統一時代及微風集團下的南山、信義、松高等14家百貨公司林立，而遠百信義A13即將在明天試營運，拚博戰火再起。

以智慧商場為主軸，定位「第5代店」，遠百總經理徐雪芳今天表示，遠百信義A13將結合大量的數位服務，大幅提升消費者的購物體驗。

其中，除了導入車牌辨識的數位停車系統外，也導入全台百貨第一個「館內物流系統」，當消費者在櫃位消費後，透過遠百APP的「Smart Pick」，將購買商品送到7樓的放置中心，消費者可以繼續購物，當要離店時一次帶走，實踐無提袋購物。若是消費者忘了拿，APP也會主動推播通知。

除了打造數位購物環境之外，遠百信義A13也主打復古懷舊風格，引進台灣的老街、天燈文化，打造了一個高11米的大稻埕劇場，進駐許多特色餐飲，讓消費者一邊消費用餐，一邊感受台灣傳統文化；目前館內進駐的美食櫃位大約占20%。

徐雪芳表示，這樣的規劃源自於遠東集團董事長徐旭東的點子，也是他的童年回憶，希望給居住在城市內、沒有機會到老街體驗的消費者，也可以在百貨公司中感受老街氛圍。

她也說，遠百信義A13的定位鎖定全年齡的客層，不同類型的消費者都能在這裡得到良好的消費體驗，而信義區有不少國外觀光客，希望遠百信義A13也能夠成為這裡的一大亮點。

遠百信義A13營業面積13000坪，地下4層、地上14層，繼6月蘋果旗艦店開幕、全館將引進300家廠商，其中有超過5成為信義區獨家品牌。除了設有蘋果在台北第二家Apple Store的直營旗艦店外，還規劃有威秀影城的頂級豪華影城，以及樂高旗艦店、諸多美食餐廳。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄分析，從目前遠百透露的訊息來看，遠百信義A13的娛樂性更強，看的出來要主攻年輕客群，與全齡客層的新光三越、精品形象的微風百貨做出區別，相信開幕時，會吸引蠻多年輕族群朝聖。

不過，丁玟甄認為，信義計畫區的百貨密度已經來到相當高的水平，踏入紅海市場，雖然群聚效應可以帶來人潮，但消費人口、觀光人數不會突然暴增，遠百信義A13開幕後，可能會瓜分掉周邊百貨的客源；未來幾個月，信義計畫區有了遠百信義A13加入後，這個百貨一級戰區會產生怎樣的變化，仍值得密切關注。（編輯：林孟汝）1081224