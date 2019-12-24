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國發會導入新科技 研擬景氣預警系統

最新更新：2019/12/24 16:50

（中央社記者潘姿羽台北24日電）國發會今天舉行年終記者會，宣布將善用數位分析工具，強化景氣指標系統，希望可以提前認定景氣轉折點，並透過景氣預警系統，更精確掌握未來景氣變化，以利政府在瞬息萬變的局勢中，適時提出因應對策。

國發會主委陳美伶表示，2020年將以「數位國家發展全景」作為整體概念，透過進化、優化、基本功等3大施政主軸，推動16項重點工作，落實國家發展的數位轉型。

經濟發展一直是社會大眾最關注的議題，尤其當前國際局勢變化快速，陳美伶今天宣布，在經濟分析方面，國發會將善用數位分析工具，透過巨量資料與機器學習方法，強化景氣指標系統，提前掌握景氣動向的精確性與即時性。

景氣循環是一種總體經濟循環波動的現象，一個完整循環週期包含由谷底到高峰的擴張期，以及高峰到谷底的收縮期；國發會一直以來是事後認定景氣峰谷，但時間落後逾1年，大大降低參考價值。

國發會經濟發展處處長吳明蕙說，未來若導入新科技，應有助於提前認定景氣高峰與谷底。

此外，國發會也對於未來景氣變化，研擬景氣預警系統，陳美伶表示，希望未來經濟研究調查，都能加入最新資料科學等技術來處理，才能在經貿局勢變化快速的情況下，精確掌握景氣動態。

展望2020年，陳美伶直言，她對台灣非常樂觀，但美中貿易問題、英國脫歐、地緣政治等議題都還沒結束，對於全球整體經濟發展，還是要抱持非常審慎的態度。（編輯：郭萍英）1081224

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