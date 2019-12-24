工程會頒金質獎 50項工程與個人獲獎

（中央社記者吳柏緯台北24日電）行政院公共工程委員會今天頒發今年的公共工程金質獎，共有50個工程與個人獲獎。行政院長蘇貞昌表示，獲獎團隊都是國內頂尖，並勉勵他們作為標竿，持續努力。

第19屆公共工程金質獎今天舉行頒獎典禮，總共頒發「公共工程品質優良獎」、「個人貢獻獎」及「公共工程專業獎章」，行政院長蘇貞昌不但親自出席典禮，更全程親自頒發50個獎項，總計180個獎座與3面獎章。

蘇貞昌致詞時指出，金質獎評選程序嚴謹，透過博學的評審委員層層把關，獲獎的都是國內最頂尖的工程團隊。他表示，每件工程都是由主辦機關用最軟的構想，透過廠商最硬的材料打造而成，可謂兼顧軟硬的組合，不論大小工程都秉持認真嚴謹的態度全力完成。

蘇貞昌也期許所有獲獎團隊及工程人員，能夠作為前導及標竿，並由工程會帶領國內相關產業持續與時俱進向上提升，打造金質台灣。

工程會主任委員吳澤成則感謝35位評審委員與工作人員的辛勞，自今年8月起不辭辛勞地辦理初評及複評作業，讓各個優良工程脫穎而出。獲獎工程團隊除了得到國內工程界最高榮譽外，得獎廠商可在一定期間享有減收押標金、履約保證金、保固保證金或估驗保留款的獎勵優惠，並可列為採購評選加分對象，或因應國內緊急需求成為政府優先招商議價的對象，讓優良的工程廠商獲得優先承攬機會，以確保公共工程品質。

吳澤成表示，獲頒「個人貢獻獎」及「公共工程專業獎章」的得獎者，多為第一線的工程人員，不論在國家公共建設品質制度的貫徹執行、規劃設計與施工等各階段工作都非常辛苦而且有特殊貢獻，獲獎可謂實至名歸。（編輯：鄭雪文）1081224